El presidente Alberto Fernández lanzó el programa Conectar Igualdad en Ushuaia

El presidente Alberto Fernández señaló esta tarde que “vamos a vacunar a mucha velocidad y vamos a salir de esta pesadilla que es la pandemia”. Lo dijo al encabezar, mediante una videoconferencia desde el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el acto de lanzamiento del Programa Conectar Igualdad Ushuaia, que permitirá acceder a computadoras a 625 alumnos de tres escuelas primarias experimentales de esa ciudad, y el anuncio de la construcción allí de la primera residencia para adultos mayores.



“Tomemos estas dos noticias con mucha alegría, porque en poco tiempo vamos a poder recuperar nuestra vida habitual. Y estaremos en condiciones de hacer la Argentina que hemos soñado y que merecemos. Ahí los voy a necesitar a todos, porque no lo puedo hacer yo solo”, afirmó.



Durante la ceremonia se suscribió un convenio entre el Municipio de la capital de Tierra del Fuego y la empresa Newsan para la construcción de la primera residencia de adultos mayores de la ciudad, con una inversión de 275 millones de pesos.



El mandatario calificó como “un deber moral cuidar a los adultos mayores” y aseveró que el gobierno seguirá dándoles “a los jubilados lo que hace falta para que sus ingresos no se deterioren. Son una parte importante de la sociedad y merecen tener una vida tranquila, algo que en parte se resuelve con los medicamentos, en parte con los ingresos y en parte con tener condiciones de vivienda dignas”.



En ese sentido remarcó: “Los adultos mayores son personas muy importantes en nuestra sociedad, otros tienen una lógica de descarte que nosotros no tenemos, nosotros creemos en una sociedad que a todos ampara, no en una sociedad que olvida a una parte de los nuestros”.



Señaló que especialmente durante la pandemia “nuestra preocupación fue cuidar a los adultos mayores, las personas que más riesgo tenían. Y hoy con mucha tranquilidad puedo decir que alrededor del 90 por ciento de nuestros adultos mayores han recibido la vacuna y hay 5 millones que ya han recibido las dos dosis”.



En el acto, en cuyo marco se conectaron de manera remota más de 100 personas desde distintos puntos de Ushuaia, el Jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich; el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto; y el CEO y titular de Newsan, Luis Galli.



Luana Volnovich remarcó que la residencia “era un sueño de muchos jubilados y jubiladas” y destacó el trabajo del PAMI “para asesorar en esta construcción con un modelo de gerontología moderna, que respete los derechos humanos de los adultos mayores”.



Vuoto consideró que “pareciera que este acto tiene dos anuncios, pero esto tiene que ver con una lógica de país que volvimos a recuperar hace un año y medio aun con una pandemia y una crisis mundial”.



A su vez, Luis Galli explicó que la obra “está dentro de las acciones de sustentabilidad” que lleva adelante Newsan. “Nos ha tocado hacer escuelas, hacer jardines de infantes y hemos estado muy cerca en las comunidades en contexto de pandemia. Estamos convencidos de que las empresas generamos valor económico, pero a la vez debemos generar impacto social y ambiental positivo”, afirmó.



El edificio contará con 2.260 metros cuadrados en dos plantas, poseerá 20 habitaciones con baños privados, box para consultorios médicos, enfermería, un SUM, espacios comunes y para ejercicios físicos, patio interno y estacionamiento.



En tanto, el Plan Conectar Igualdad beneficiará, mediante la compra de computadoras, a 625 estudiantes de los colegios Los Alakalufes (200 alumnos y 11 docentes), Las Lengas (225 alumnos y 10 docentes) y Bahía (200 alumnos y 11 docentes), cuyos directivos agradecieron desde Ushuaia la iniciativa.



En ese contexto, la municipalidad fueguina firmó un convenio con la firma electrónica Newsan que proveerá el equipamiento para los tres establecimientos, a la vez que el Municipio se hará cargo del servicio de internet y el soporte técnico.