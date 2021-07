Finalizó la competencia de Freestyle “El Sur Rima”

El domingo por la noche, la ciudad de Quilmes se vistió de gala debido a la semifinal y final en la competencia artística de Freestyle llamada “El Sur Rima”. La ceremonia comenzó a las 19hs. y concluyó, hasta altas horas de la noche, con la consagración de One Night, de nombre Luca Rojas y habitante de Paternal, quien con estilo altisonante propio de la «batalla» logró conquistar la platea y puso en órbita este ritmo que tiene cada vez más seguidores.

¿A qué se refiere una competencia de Freestyle? Para aproximar una mirada recurrimos a la definición proporcionada desde sus inicios. Éste fue un tipo de música nacida de las calles de Estados Unidos a comienzos de 1980. Sin embargo, hoy ha cambiado y avanzado mucho en su trayecto para hacer ruido en las calles y la cultura juvenil, que lo escucha y lo hace propio.

Así sucedió el domingo cuando estalló la competencia rítmica entre sus participantes; con determinadas palabras hicieron bailar y lucir su creatividad y, a su vez, no dejar de responder al rival. Este tipo de competencias promueve la respuesta inmediata en una suerte de diálogo musical donde la rima más precisa se lleva la ovación de todo el público.

Consultamos con uno de los tantos protagonistas de la noche, Julián “El Pala”, quien nos explicó en qué consistió el evento: “Preparar algo así estuvo genial porque Camilo Landi, desde la Subsecretaría de Juventud, tuvo esta idea de realizar la competencia y se puso en contacto con nosotros. Y nos sentimos sorprendidos porque estábamos acostumbrados a rapear en una plaza, con un parlantito o con un pibe que hace beat box (que es hacer “caja de ritmos”, con la voz), sin organización previa y que surge en ese mismo instante”, expresó El Pala. Además, añadió que se sintió “muy representado por la competencia al enaltecer un poco más la idea de la cultura del Hip Hop, acá en Quilmes y en la zona”.

La foto con el campeón

CPB Noticias también logró entrevistar al ganador del certamen, Luca “One Night” Rojas, quien explicó su primer puesto. “Cuando gané me sentí bien porque es algo satisfactorio, pero no es a lo que doy más importancia. Siempre valoro las cosas que me gustan hacer a mí y cómo las hago. Evalúo mi propio desempeño”.

El freestyler de 15 años contó que rapea desde los siete años, cuyo contacto fue en el primario gracias a su mejor amigo. “Me mostró esto que era nuevo para mí en ese entonces y tuve mucha práctica durante muchos años”, completó el flamante ganador. Y sobre su desempeño con la rima y los gestos explicó que “la creatividad siempre se suele encontrar en uno mismo, expresando lo que siento y lo que pienso también. También en el show que hay arriba (del escenario) es como actuar, pero sin un guión. Es una manera de materializar, cómo expresarse materialmente, no solo líricamente”.

Y sobre el Freestyle explicó qué es y sobre qué trata. “Es un arte, pero existen de muchos tipos. Por ejemplo, yo hago en rimas y otras personas hacen en jugaditas del fútbol o de baile (como Freestyle). Es improvisado, en el cual uno desarrolla sus ideas mediante muchos recursos literarios. Después están las batallas, que sigue siendo una rama de freestyle; serían como payadores, básicamente, pero bueno… para el futuro”, confesó entre risas.

Finalmente dio testimonio a cerca del lugar que tiene este evento hoy en día. “Para mí el Freestyle nunca va a ser un deporte, siempre va a ser un arte. Lamentablemente siento que se está perdiendo la esencia en su estado puro, que es improvisación en su totalidad y siempre me esfuerzo por dejar en claro qué me gusta y desde mi punto de vista”.