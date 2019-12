CIERRA EL INSTITUTO SAN MARCO

La decisión fue tomada por el propietario de la institución, Damián Basualdo, el último 4 de diciembre por la caída en las matrículas. El Instituto San Marco fue fundado en 1993, es un colegio privado, con inglés e italiano, con educación inicial y primaria.



Por Sergio González.



Claudia, es madre de dos alumnos de primer y tercer grado, se comunicó con la redacción de CPB y nos contó sobre la problemática que padece la comunidad educativa del Instituto San Marco, ubicado en Pte. Perón 1033, en Quilmes Oeste. “Este año plantearon la extensión de la jornada para el 2020 por medio de una encuesta y la mayoría de los padres estuvimos de acuerdo. Agrega: “con el correr de los meses varios padres cambiaron de opinión y empezaron a buscar escuela para el próximo año.

Quienes decidimos quedarnos comenzamos a pagar matrícula para el 2020. En lo personal hablé con el dueño (también representante legal), quien aseguró la continuidad de la escolaridad. La última vez que hablé con él fue el 30/10 y siempre nos confirmó que el próximo año seguiría”. Y finaliza: “El 4 de diciembre, mediante nota en cuaderno de comunicaciones, nos informan el cierre para el ciclo 2020. Ahí tuve que salir a buscar escuela”, manifestó Claudia.



CPB se acercó hasta el establecimiento educativo y habló con Damián Basualdo para escuchar su campana. “De un tiempo a esta parte, han bajado las matrículas considerablemente. Tendría que triplicar la cuota y no lo puedo hacer, el país se encuentra en una situación económica crítica. Comenzamos a ver que la matrícula comenzó a bajar y decidimos reunirnos con los colegios vecinos para que los alumnos se vayan reubicando, incluso una reunión se hizo en nuestro colegio. Hoy hay 40 chicos en el colegio, no lo puedo mantener, tengo que cerrar. Fuimos a ver a las autoridades de educación el año pasado para pedir una subvención y nos dijeron que no había plata. Esta situación no me resulta indiferente, mi papá es el fundador del colegio, lo lamento mucho. Ningún alumno va a perder la escolaridad el año próximo, ahora estamos ocupándonos de la indemnización de los docentes, que es un tema complejo”.