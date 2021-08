Entrega de nuevos créditos hipotecarios a vecinos y vecinas de Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación, Jorge Ferraresi, encabezaron este mediodía una nueva entrega de créditos hipotecarios a adjudicatarias y adjudicatarios de la línea Construcción de Procrear II para vecinos y vecinas de Quilmes. Participó también de la actividad la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

“Es una alegría enorme volver a estar con el Ministro, compañero, amigo, Jorge Ferraresi, entregando 31 créditos a las familias, que van a poder comenzar a concretar ese paso tan importante para todos y para todas en nuestra vida, que es la posibilidad de tener la vivienda, la casa propia”, expresó la Jefa comunal.

Mayra destacó la articulación permanente que el Gobierno Nacional y Provincial tienen con el Municipio para resolver temas fundamentales como “este sueño de familia, ese hogar que todos necesitamos y que hoy, a partir de un Estado presente y una gestión con la sensibilidad necesaria para solucionar los problemas de la gente, se puede dar”.

Por su parte, Jorge Ferraresi detalló que estos créditos amplían derechos y además tendrán el beneficio de la fórmula variable más baja para que “nadie pierda calidad de vida a lo largo de la construcción de la vivienda” y remarcó: “Quiero felicitarte Mayra, ya vine varias veces, entro por distintos lugares y te felicito porque vi muchos mejores”.

En ese marco Ferraresi precisó que hay distintas propuestas para analizar en Quilmes “para seguir generando derechos, porque no todo el mundo tiene terrenos, y nosotros también tenemos que viabilizar que haya lotes, que se construyan lotes y crear también un desarrollo propio ahora en Quilmes a partir de unas tierras del Estado, crear distintas posibilidades para que argentinos puedan acceder a una vivienda y lo tengamos como derecho”.

A su vez, la precandidata a primera Concejala del FDT de Quilmes, Ceci Soler afirmó que “es un trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, porque supone cumplir el sueño de la casa propia para muchos quilmeños y quilmeñas, y también es una posibilidad de dinamizar la economía, de incentivar el consumo y que nuestra ciudad se desarrolle y crezca cada vez más”.

Un vecino de Quilmes que fue beneficiado, Jorge Vieira, expresó que “es un sueño, no pensé jamás que iba a tener esta posibilidad, la casa propia se hace imposible para determinados estratos sociales”. También Valeria Páez y Maximiliano Luzzi, de Bernal Oeste, contaron que se casaron en febrero: “estamos muy contentos, es de no creer, nos anotamos no con tanta esperanza, así que agradecidos al Municipio de Quilmes”.

La actividad tuvo lugar en el Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, ubicado en Rivadavia 498, en Quilmes Centro, donde los funcionarios mantuvieron un encuentro con las 31 familias adjudicatarias que podrán comenzar a trabajar en sus hogares gracias a esta línea que fue relanzada en el mes de agosto del 2020, para obras de construcción de viviendas de hasta 60m2.

Este es el tercer encuentro de este tipo que se desarrolla en Quilmes y cabe destacar que el Municipio también lleva adelante, a partir de una tarea coordinada con la Nación y la Provincia, la reactivación de proyectos de viviendas que fueron paralizados durante la gestión anterior en los barrios Los Eucaliptus, Mozart, Dorrego y Azul. A su vez, se avanza en la planificación de propuestas para realizar en los barrios Santo Domingo y Fratassi, al igual que la concreción de obras de infraestructura socio urbana en los barrios 9 de Agosto y Km 13.

Participaron también de la actividad, el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini; el subsecretario de Planeamiento de Quilmes, Nahuel Vázquez; la directora general de Desarrollo Urbano y Planeamiento, Camila Garigiola; la directora general de Vivienda, Adriana Cittadino, y el gerente del Banco Hipotecario de Quilmes, Pablo Arango.