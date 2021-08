«Me ayuda con la preparación de churros que salgo a vender”

A las 3 de la mañana suena una alarma en Quilmes en la casa de Jorge Vallejos, se trata de un hombre que se dedica a la elaboración de churros, facturas y pan casero. Luego de elaborar los diferentes tipos de masas, los cocina para vender en un puesto de feria. Es la vida del vecino que tiene el oficio de cocinero y también la fortaleza de “hacerse” (como menciona él) un vendedor feriante.

Pero no es sólo es la elaboración en la madrugada de los alimentos que llevan harinas como ingrediente principal, también tiene un lugar en el puesto de feria para preparar café. Es un «todo suma». Vallejos se alista con una agenda con días y horarios de las ferias que hay en las cercanías de su barrio y sale todos los días a trabajar desde que se quedó sin empleo hace algunos años, cuando gobernaba el ingeniero Macri.

CPB Noticias habló con Jorge, el vecino a quien la llegada de la pandemia lo dejó en una situación de incertidumbre, hasta que se pudo anotar en un programa que le serviría para mejorar la productividad en su oficio. «Mi oficio es el de cocinero y me dediqué a vender churros cuando me quedé sin laburo cuando gobernaba Macri. Ahí me las tuve que arreglar», y añadió: «Me enteré del programa Banco de Herramientas y me anoté. Yo no soy de quedarme y cuando salió me vino bien. Sentí mucha alegría porque me ayudaba con lo que hago ahora».

El vecino contó que es un emprendimiento familiar donde también cuenta con su hijo con quien “salimos a vender”, soltó al decir que ni bien finaliza la preparación de los churros. «Estoy trabajando en la feria. Me levanto a las 3 de la mañana para preparar la masa, que son de tres tipos: pan casero, bolita de fraile o facturas es lo mismo y churros”, añadió Jorge Vallejos.

Además de una rutina dedicada a la elaboración para vender nos explicó también que hace «todo lo que sea gastronomía. Por ejemplo, hago tortas de cumpleaños «a pulmón» como quien dice. Acá en casa se trabaja y me gusta». Además de la satisfacción de contar con la herramienta que está destinada a emprendedores locales.

Cabe señalar que este programa nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”, sancionado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue adherido por el Municipio de Quilmes. Entre sus objetivos, dentro del marco de la emergencia social, se propuso “atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, como está redactado en el Boletín Oficial del 20 de marzo de 2020.