Mural homenaje a Adela García Salaberry

Un nuevo mural cautivó las miradas de los vecinos y vecinas de Bernal, se trata de un homenaje a Adela Salaberry. La obra artística mide seis metros de alto por diez metros de ancho y se la puede observar en la calle Tomás Espora N° 105 en Villa Cramer, Bernal.

El mural tiene como objetivo recuperar la historia de la poeta, escritora, profesora de letras, feminista, periodista de los diarios El Día de La Plata, La Prensa, Revista Caras y Caretas, Semanario de Bernal “Crónica”, vecina y oriunda de Bernal, Adela García Salaberry, quien vivió entre 1889 y 1965.

Su causa estuvo fuertemente involucrada con los derechos de la mujer, especialmente con el voto femenino. También fue co-fundadora de la Unión Feminista Nacional e integró el circuito cultural y político de la talla de Alfonsina Storni, Julieta Lanteri y Alicia Moureau.

La autora de la obra es una joven muralista quilmeña de 27 años llamada Daniela Anzoátegui, quien se graduó en la carrera de Muralismo de la UNLP. Actualmente es profesora de la mencionada universidad, también de la Escuela de Bellas Artes de Quilmes y de la técnica IMPA. Para esta labor contó con el apoyo financiero que obtuvo del Concurso Federal de Muralismo del Ministerio de Cultura de la Nación.

Daniela declaró que “con este mural quiero rescatar parte de nuestro Bernal. Adela fue muy importante para la época, pero como siempre a las mujeres nos han borrado de la historia. Se dedicó completamente a su profesión, no se casó, no tuvo hijos y se decía que en el barrio vivía una mujer que se vestía con saco y corbata. En ese momento, todo eso no estaba bien visto para una mujer. Por eso presenté al concurso un mural sobre Adela, para recuperar su historia y su lucha. Los vecinos no la olvidaron y ellos han aportado mucho para que yo pudiese realizar el diseño del mural”.