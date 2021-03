La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó esta mañana la colocación de una placa en homenaje a los trabajadores y las trabajadoras de la salud desparecidos durante la última la dictadura cívico militar, en el Instituto Municipal de Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo (ex Dispensario), ubicado en Torcuato de Alvear e Islas Malvinas, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Además, se quitó una placa colocada en la inauguración de la citada sede sanitaria durante el mandato del exintendente de facto de Quilmes, Julio Cassanello, en 1981, en honor al genocida exgobernador de la Provincia durante la dictadura, el general de brigada Ibérico Saint Jean.

En el acto, Mayra llamó a “mantener viva la historia de lucha, a partir de la reconstrucción de cada parte de la memoria colectiva, que es la que constituye nuestra identidad” y destacó que “hoy estoy acá con Catalina, mi hija. No es sin pensarlo, sino que de generación en generación tenemos que seguir transmitiendo nuestra historia”.

“Durante los últimos cuatro años del gobierno anterior hubo una decisión política de desestimar, olvidar, desconocer, no respetar lo que fue este momento para la Argentina, que vivimos con mucho dolor. Y el exintendente confundió un excentro clandestino de detención con un bache, no puede ser que un Intendente, una persona que esté a cargo de este Municipio, desconozca, ignore y le falte el respeto a toda nuestra población. Esto no es hablar mal de alguien, sino ponernos en valor nosotros mismos, no podemos permitir que alguien que desconoce nuestra historia, que la desprecia, gobierne el destino de un municipio, de una provincia o de una Nación. Porque quien no respeta el pasado, de ninguna manera puede construir un futuro mejor”, afirmó la Jefa Comunal.



Asimismo, Mayra aseguró que este tipo de homenajes son “una obligación moral, militante, ética, de reconocimiento de nuestra historia y en memoria de todos los compañeros detenidos desaparecidos que están presentes en esa fuerza de lucha que tenemos”, y agregó: “el sentido de nuestra vida es luchar, pelear, militar, gestionar por la liberación nacional y por una patria más justa, y eso es lo que tantos compañeros y tantas compañeras han querido y seguimos queriendo”.

Estuvieron presentes en la actividad el secretario de Salud de Quilmes, doctor Jonatan Konfino; su par de Derechos Humanos, Hugo Colaone; el director del Instituto Municipal de Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo (ex Dispensario), Diego Timpanaro; el director general del Hospital Oller de San Francisco Solano, José Manuel Pepe, y el director de Redes del Oller, doctor Matías Gallastegui, entre otros funcionarios municipales y colectivos de Derechos Humanos de Quilmes.