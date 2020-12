Falso: no se podrá tomar alcohol durante 42 días luego de la aplicación de la vacuna Sputnik V

En distintos medios de comunicación se afirmó que luego de la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19 no se podía consumir alcohol durante 42 días.

Rusia no dijo que no se podía ingerir alcohol luego de la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19; lo que recomendó es no hacer un uso excesivo del alcohol durante el período de vacunación. Las evidencias científicas indican que un consumo excesivo de alcohol perjudica al funcionamiento de nuestro sistema de defensas (sistema inmune).

Se vio que el consumo excesivo crónico aumenta la susceptibilidad a las infecciones tanto bacterianas como virales y que disminuye la efectividad de las vacunas. No se observó que ocurra esto con el consumo moderado. Por lo tanto, el consumo excesivo de alcohol puede perjudicar la respuesta no solo a la vacuna de origen ruso contra el SARS-CoV-2 en particular, sino contra cualquier vacuna en general.

Por otra parte, el abuso del alcohol no solo es perjudicial para el funcionamiento del sistema inmune sino también para la salud en general, ya que se asocia con daños significativos en los órganos, aumento de la morbilidad y mortalidad. Si vas a beber, que siempre sea con moderación.