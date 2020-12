Un 2020 para el recuerdo… (o para el olvido)

Se cumple un año desde que asumió el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, tras haber vencido en octubre de 2019 al oficialismo de Juntos por el Cambio, que volvía a postular a Macri como candidato.

Un año 2020 que estuvo agobiado por la pandemia, medios y oposición, ellos fueron parte de la agenda del nuevo gobierno. Entre avances, retrocesos y desafíos el peronismo volvió para ser mejores.

A un año de la asunción que trajo la fórmula presidencial Fernández-Fernández, surge el balance anual de cómo fue este año para el conjunto de los argentinos y las argentinas.

Nada nuevo bajo el sol

Como era de esperarse la oposición que perdía las elecciones se mostró negadora de la herencia que dejaba a los 45 millones de argentinas y argentinos. Pobreza y endeudamiento aún son problemas que debe surfear el nuevo gobierno. Se logró reestructurar este año adverso un acuerdo con los bonistas de la deuda externa y el FMI para evitar una economía de estancamiento.

El camino de la independencia económica comenzaba con buenos resultados con los acreedores que fue la quita del 54,8%, lo que representa una reducción de 45 por ciento. Aún con esto todavía el gobierno no pudo mostrar una agenda activa de expansión de la economía. Más allá de los actos de inauguración de plantas industriales y fábricas, todavía falta que el bolsillo de la ciudadanía pueda igualar al valor real de la canasta familiar.

Pandemia

Sin dudas el mundo ha dejado de ser el mismo, nadie se esperaba que un virus invisible pudiera hacer del mundo una incertidumbre. Más allá de la vacuna -que apareció nueve meses de iniciado las medidas preventivas de contagio en nuestro país- las bolsas financieras del mundo cayeron sin que ningún país se viera afectado negativamente. Es que conforme avanzó el COVID-19 la alarma se impuso para todos los gobernantes.

En Argentina el presidente Fernández inició un intento de hacer un Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), con el fin de achicar la curva de contagios. Pero había más; desde usar un barbijo, era algo que no estaba en el día a día del ciudadano o ciudadana común; también el alcohol en gel, spray desinfectante y hasta nuestro tradicional saludo con un beso en la mejilla se cambió.

Mientras esto sucedía el Ejecutivo buscó disponer de camas para los contagiados, hacer un seguimiento hasta que se cure y así evitar la propagación de los familiares. Sumado al acompañamiento del IFE y ATP dado que no se podía trabajar con normalidad. No obstante, comenzó una campaña contra el gobierno que encabezó la oposición para hacer salir a la gente a la calle. Pese a que aumentaron los casos no colapsó el sistema de salud.

Lawfare y los sótanos de la democracia

El miércoles la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó una carta donde se refería a los sectores de poder que confrontan contra la democracia. Cristina apuntó contra el Poder Judicial que durante el macrismo la ha citado innumerables veces y que en la mayoría de las veces fuera de la mano del Juez Claudio Bonadío.

La persecución de quienes integraron su gobierno (por ejemplo le costó la vida al ex ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, Héctor Timerman) no cesó. El diplomático debía viajar a Estados Unidos para someterse a un tratamiento experimental. Timerman no pudo viajar debido a la persecución que vivió por la mesa judicial del macrismo, medios de comunicación y poder judicial.

Del mismo modo lo padecieron otros sectores no kirchneristas, por ejemplo los familiares del ARA San Juan, quienes fueron espiados durante el gobierno de Macri con la oficina de la AFI. Sindicalistas, periodistas, políticos opositores y oficialistas fueron los apuntados. No hay mucho más para agregar.



Algunos logros y van…

Cristina también destacó que desde hacía trece años no se sesionaba 32 veces en el Congreso de la Nación. Además agregó cuales fueron los logros obtenidos en este mandato:

Presupuesto 2021

Sostenibilidad de la deuda

Solidaridad social y reactivación productiva

Aporte solidario extraordinario

Protección y beneficios al personal de Salud

Fondo nacional de la Defensa

Capitales Alternas

Reforma del Ministerio Público

Manejo del fuego

Góndolas

Etiquetado frontal

Alquileres

Cuidados paliativos

Telesalud

Receta electrónica

Economía del conocimiento

Grooming

Teletrabajo

Fibrosis quística

Educación a distancia



Sin embargo aún resta pasar las fiestas y la entrada de un nuevo año 2021, donde se espera que la gente pueda estar incluída en el mercado de consumo para la expansión económica. Aún quedará esperar el nuevo año con la vacuna y evitar un segundo rebrote como le sucede al viejo continente europeo.