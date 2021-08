Comenzaron los trabajos en el ex Dispensario de Quilmes

El Municipio de Quilmes informa que durante la jornada del sábado comenzaron los trabajos de readecuación eléctrica en el Instituto Municipal de Salud y Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo (ex Dispensario), ubicado en Islas Malvinas y Marcelo T. de Alvear, en Quilmes Oeste. Estos trabajos se enmarcan en las más de 200 obras que se están llevando adelante en el distrito en los dos primeros años de la gestión de la intendenta Mayra Mendoza.



“El ex Dispensario es muy importante porque es el lugar de resguardo de las vacunas de nuestro distrito, y además es un punto de referencia relevante para cualquier vecino o vecina que se tenga que colocar cualquiera de las vacunas del plan anual”, aseveró la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.



Por su parte, el secretario de Salud de la Comuna, doctor Jonatan Konfino, expresó: “Esta obra tiene que ver con una prioridad de nuestra intendenta Mayra Mendoza de invertir en salud, porque indudablemente uno invierte en mejorar la calidad de vida de las personas, en trabajar en promoción de la salud para evitar que se enfermen, pero también cuando las personas se enferman es necesario tener un sistema de salud público que pueda dar respuesta a estas necesidades”.



La obra, que tendrá una duración aproximada de un mes, comprende la readecuación de la instalación eléctrica del ex Dispensario municipal en distintos sectores del edificio ubicados en el subsuelo. Y tiene como objetivo readecuar y acondicionar el sistema eléctrico a las demandas actuales, debido al crecimiento que ha tenido el Instituto desde su creación y a la falta de mantenimiento del mismo.



Por su parte, el director del ex Dispensario de Quilmes, Diego Timpanaro, destacó la importancia de las obras en el edificio que en 2021 cumple 40 años: «Esto es un hecho histórico, es algo fundamental no solamente para quienes como trabajadores sostenemos la salud pública en Quilmes, sino también para todos nuestros pacientes y fundamentalmente para toda la comunidad quilmeña que tiene como referencia el centro vacunatorio del ex Dispensario como un lugar importante en sus vidas».

También participaron de la jornada el subsecretario de Atención Hospitalaria, Leandro Cardonetti; el director de Obras de Ingeniería, Alan Yaneff, y la directora general de Arquitectura y Proyectos, Lucía Cosoy.