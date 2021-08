Motociclista no tenía papeles en regla e intentó huir del control policial

El pasado miércoles se realizó un operativo de control vehicular en Ezpeleta, en la zona límite con Berazategui, durante la tarde. En un momento se presentó un joven que intentaba esquivar el paso y la policía decidió acercarse para certificar su documentación.

En ese momento se comprobó que no portaba la tenencia legal del vehículo particular y los uniformados procedieron a secuestrar la motocicleta. No obstante, un fallido intento de huida el joven quedó demorado en la vía pública mientras se le preparó una infracción. Para su mala fortuna éste actuó con enojos y pateó su motovehículo, el cual cayó sobre la pierna de un oficial y le provocó un dolor que no pasó a mayores.

Aún así fue motivo para que el personal policial le inicie una causa penal que se llevó ante la Fiscalía y, aunque no hubo intención, al motociclista se lo trasladó a la seccional policial. Las investigaciones tendrán su investigación correspondiente por el Departamento Judicial de Quilmes y el joven esperará los resultados sobre su situación legal.