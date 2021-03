Inauguración de la primera sede de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el acto de inauguración de la primera sede de la División Operaciones Área Metropolitanas Sur de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en el conurbano, ubicada en la avenida 844 entre las calles 879 y 880, de Villa La Florida, en la zona oeste del distrito.

“Desde el primer día con la Ministra y su equipo estamos trabajando para lograr mayores resultados y esos resultados se pueden lograr si los trabajadores y las trabajadoras de las fuerzas de seguridad tienen las herramientas que necesitan para poder hacerlo. Por eso, esta sede que va a funcionar aquí en Quilmes, en La Florida, es una base que va a servir para toda la región”, aseguró Mayra Mendoza en la jornada que contó con la presencia del jefe de la PFA, comisario general Juan Carlos Hernández; la superintendenta de Drogas Peligrosas, comisaria general Inés Martínez y la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, diputada Paula Penacca.

La Jefa Comunal quilmeña resaltó que la inseguridad es una de las principales preocupaciones: “Para hablar de combatir la inseguridad tenemos que hablar de inversión para la prevención del delito”, dijo Mayra Mendoza y subrayó que en el año 2020 “fueron más de 1.700 millones de pesos los que desde el Municipio invertimos en materia de seguridad, comprando móviles para la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano, nuevos patrulleros para la policía bonaerense, renovamos la flota y aumentado la cantidad de vehículos que ya se pueden ver en las calles”, detalló la Intendenta, entre otras medidas como la adquisición de cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y botones de pánico.

En otro tramo de su discurso, Mayra Mendoza habló sobre del contexto entre la desigualdad y la necesidad de combatir la inseguridad: “Cuando no está el Estado, no hay oportunidades, no hay una expectativa de vida, hay un camino que lamentablemente es el que no hay que elegir, que es el de delinquir. Muchas veces gran parte de nuestra población está condenada a ese camino por los grandes delitos que cometen aquellos de guantes blancos, aquellos que tienen seguridad privada, que circulan en autos blindados y que son los que hipotecan el futuro de nuestros jóvenes”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, destacó la apertura de la sede y afirmó: “La inauguración de hoy es histórica porque, entre otras cosas, es la primera dependencia de estas características que se crea en el conurbano bonaerense, y la primera de una serie que se van a crear en otros lugares del Gran Buenos Aires”.

Luego, agregó: “Esta inauguración se enmarca en varios ejes que son estratégicos tanto para el Ministerio como para el presidente Alberto Fernández: el primero es la importancia de federalizar las políticas de seguridad, lo que significa entender el problema de la inseguridad y el delito como un sistema que tiene expansión territorial y niveles de articulación. Esa mirada nos permite mostrar que el trabajo que se hace en un lugar determinado deriva en la desarticulación de organizaciones criminales que están expandidas en varios puntos del territorio nacional. Por otro lado, esta acción también se vincula con la recreación de la Policía Federal, una Fuerza que está mostrando que tiene la capacidad para adaptarse y adecuarse a las necesidades y a la transformación del delito complejo y el crimen organizado. Esa recreación también está dirigida a la desconcentración de toda la tarea de la PFA que, como sabemos, ha estado concentrada en la Ciudad de Buenos Aires”.

Luego del tradicional corte de cinta, el descubrimiento y la bendición de una placa, los funcionarios recorrieron la nueva dependencia policial junto a la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Cecilia Rodríguez; el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; la subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, Valentina Novick; los directores nacionales de Investigación Criminal, Luca Pratti, y contra el Narcotráfico, Pablo Vera, además del jefe de Gabinete del Municipio de Quilmes, Alejandro Gandulfo; el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano, los subsecretarios Sol Barrabino (Seguridad Ciudadana), Silvio Sarti (Emergencias, Protección y Tránsito) y Diego Feustel (Coordinación Operativa de Seguridad); el subjefe de la PFA, Osvaldo Mato, entre otras autoridades.

A continuación, Mayra y Frederic firmaron un convenio con el objetivo de equipar esta nueva dependencia policial para un mejor desarrollo de las tareas de los efectivos que se desempeñarán en el lugar; y junto a los jefes policiales mantuvieron una reunión en la que acordaron profundizar todo el trabajo que se viene realizando de manera articulada.

De esta manera, se logró descentralizar la labor de la Superintendencia de Drogas Peligrosas con asiento en CABA, y esta determinación permitirá dotar un mayor despliegue estratégico por parte de la Policía Federal Argentina, profundizar las acciones investigativas en la jurisdicción local y mejorar las condiciones de bienestar del personal policial que cumple servicios en la División Operaciones Área Metropolitanas Sur.