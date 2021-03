La industria argentina ya produce en los niveles de hace 29 meses atrás

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) creció por octavo mes consecutivo en diciembre. La actividad económica se incrementó un 0,9% en relación a noviembre y presentó la menor contracción interanual (-2,2%) desde febrero 2020. Por otra parte, a nivel sectorial se observa que seis sectores del EMAE crecieron de manera interanual en noviembre último. Entre ellos, dos muy relevantes para la generación de empleo y el crecimiento del mercado interno: industria y comercio (4,5% i.a. y 10,7% i.a. respectivamente).



El Índice de Producción Industrial (IPI) es otro indicador que viene mostrando un repunte fuerte de la industria: a enero del corriente año exhibió un incremento mensual de 1,7% y uno interanual de 4,4% con relación a enero de 2020. Desde mayo mostró un crecimiento casi ininterrumpido (salvo en agosto y octubre), lo que implica una consolidación de la recuperación económica.



El índice Construya (conformado por el Grupo Construya, que nuclea a las once empresas más relevantes de la construcción), presentó recientemente los datos de febrero del 2021: con un muy fuerte crecimiento mensual de 8,8% y el noveno mes de incremento interanual seguido, esta vez, mostrando una variación del 25,2% en relación a febrero 2020.El Índice de Producción Industrial (IPI) es otro indicador que viene mostrando un repunte fuerte de la industria: a enero del corriente año exhibió un incremento mensual de 1,7% y uno interanual de 4,4% con relación a enero de 2020. Desde mayo mostró un crecimiento casi ininterrumpido (salvo en agosto y octubre), lo que implica una consolidación de la recuperación económica.



La utilización de la capacidad instalada en la industria, que mide el INDEC, fue del 58,4% en diciembre del 2020. 10 de los 16 sectores que componen el IPI manufacturero se expandieron de manera interanual en enero de 2021. El sector que más creció fue el de Productos minerales no metálicos (31,5% i.a), seguido de maquinaria y equipo (31,2% i.a.).



La producción de las pymes industriales, que mide la Red-CAME, viene mostrando un comportamiento similar a la de la industria general que mide el INDEC. De hecho, en enero del 2021 la producción pyme creció un 0,3% interanual resultando el segundo mes consecutivo de crecimiento. Además, la proporción de pymes industriales con rentabilidad positiva alcanzó el 47%.



Los insumos para la construcción siguen presentando un crecimiento interanual en 11 de los 12 sectores. Como en el mes anterior, la única contracción fue la del yeso (- 3,3% i.a.), empero mucho menor al registrado en diciembre 2020 (9,1% i.a.). Los sectores que más crecieron fueron pisos revestimientos y cerámicos (51,0% i.a..), ladrillos huecos (44,1% i.a..), Asfalto (35,8%) y artículos sanitarios (30,2% i.a..) respectivamente.Con la paulatina flexibilización de la cuarentena a partir de mayo/junio del año pasado, la actividad económica comenzó a recuperarse, presentando heterogeneidades y velocidades diversas. Actividades como la industria, la construcción y el comercio, luego de más de 2 años de recesión y las caídas históricas de la actividad en abril 2020, comenzaron a traccionar con mayor velocidad a medida que se fueron flexibilizando las restricciones, con especial incidencia del AMBA (centro neurálgico de la actividad económica, industrial y comercial del país) cuando pudo volver a tener niveles similares a los de la pre-pandemia. Tal es así que el cierre del 2020 y el inicio del 2021 vienen mostrando una fuerte recuperación en los niveles de actividad de los distintos sectores económicos, incluso en varios casos por encima de los niveles del 2019. La apuesta a la consolidación de la recuperación económica durante 2021, a medida que se avanza con los planes de vacunación contra el Covid-19 (lo que permitirá no volver a restricciones que afecten a las actividades) es el objetivo central del gobierno nacional.