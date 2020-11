La doble vara de la policía de Larreta

Las fuerzas de seguridad a cargo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, volvió a mostrar la doble vara en el accionar policial durante la emotiva despedida del astro mundial, Diego Armando Maradona. Según la reconstrucción de los hechos, la represión ocurrió a las 15.30 hs cuando un policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) disparó al aire. Esto provocó que muchas personas se esparcieran de la Casa de Gobierno, lugar donde estaban concentrados las y los hinchas maradoneanos.

Las balas de gomas y corridas generó que la seguridad de Casa Rosada trasladará el ataúd, donde descansaba Diego Maradona, hacia el Salón de los Pueblos Originarios, ubicado a unos 30 metros del lugar original. Por consiguiente, el personal de seguridad puso una perimetral con apoyo de Infantería en la entrada principal de Balcarce 50.

No obstante, no se supo porqué la policía de CABA actuó de esta manera cuando las personas estaban desde la mañana haciendo fila para despedir a Diefo. Los sucesos ocurridos no sorprenden del todo a quienes vivieron la represión, el 1 de agosto pasado sucedió lo mismo cuando un grupo marchó por la Capital Federal en memoria de Santiago Maldonado.

También el pasado 21 de septiembre el gobierno de Larreta reprimió a los enfermeros y enfermeras, que solicitaban mejores condiciones de trabajo y salarios. Sucedió mientras se movilizaron hasta la Legislatura porteña para entregar un petitorio en el que exigían ser reconocidos como profesionales de la salud.

Pero no siempre actúa así. El jefe de gobierno porteño no solo habilitó las llamadas “marchas anticuarentena” sino que además nunca se reprimieron (incluso no tuvieron en cuenta el momento del ascenso de los casos por COVID-19). Tampoco intervinieron cuando «las patotas» golpearon a los periodistas en medio del evento partidario del macrismo. La doble vara que se cuestionó en aquel entonces es que los referentes de Juntos por el Cambio se hacían presentes y estaban cuidados por la policía de la Ciudad.

Las reacciones no se hicieron esperar

Tras la represión a los fanáticos del 10, el ministro del Interior, Wado de Pedro, expresó en su cuenta de Twitter: “Le exigimos a @horaciorlarreta y @diegosantilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona.”

Tras los hechos violentos, que interrumpió la ceremonia de despedida del artista popular, el gobierno comunicó que la despedida de extendía hasta las 19 hs de este jueves 26 de noviembre. Finalmente, alrededor de las 18 hs el ataúd, que lleva al astro del fútbol mundial, fue rumbo al cementerio Jardín Bella Vista. Rodríguez Larreta de esta manera desgasta su traje de candidato presidencial, lugar natural que debiera ocupar tras el boleto picado a Macri. Mientras tanto y en definitiva lo más importante es que nuestro ídolo «intergaláctico» ya descansa en paz junto a Doña Tota y Don Diego.