Mayra Mendoza: “La desigualdad genera condiciones para la delincuencia, pero no se puede relacionar solamente a la delincuencia con la desigualdad y la pobreza”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó del anuncio del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que encabezó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por teleconferencia con los municipios de Quilmes, Merlo y San Isidro, acompañado por el gobernador de la provincia Axel Kicillof, autoridades nacionales, provinciales, municipales y familiares de víctimas de hechos de inseguridad.

“Siempre es importante contextualizar: estamos atravesando una situación excepcional, una crisis sanitaria, una pandemia en el mundo y venimos, además, de cuatro años de un gobierno neoliberal que dejó consecuencias gravísimas. Aquí en el conurbano bonaerense tenemos más del 40% de nuestra población debajo de la línea de la pobreza, 1 de cada 2 de nuestros niños son pobres, y nuestro deber es con ellos. Nuestro deber es poder garantizar un horizonte de vida, un futuro mejor para todas esas personas, porque no debemos caer en una premisa que hay que poder analizar: es indiscutible que la desigualdad genera condiciones para la delincuencia, pero no se puede relacionar solamente a la delincuencia con la desigualdad y la pobreza”.

“Hay delitos que cometen quienes son dueños de la Argentina, quienes no van a elecciones, quienes tienen su propia seguridad privada, esos delitos condenan a la marginalidad y al exclusión a miles de argentinos. Hay delitos también que cometen los gobiernos cuando endeudan al país e hipotecan el futuro de los argentinos. Esos delitos generan que necesitemos más patrulleros y más equipamiento. Necesitamos combatir fuertemente también ese tipo de delitos. Porque delinquir nunca puede ser una opción, nunca puede ser el camino. Dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”, aseguró Mayra Mendoza, y agradeció especialmente a las familias víctimas de la inseguridad que la acompañaron en el acto: “a Juan Carlos, papá de Micaela Romero, y a su mamá. Micaela Romero era una joven policía federal de 23 años, trabajaba de seguridad en la Quinta de Olivos, terminó sus estudios con muchísimo esfuerzo, construyó su casa para vivir con su hija de 3 años, y lamentablemente hoy es una víctima de la inseguridad. Por eso quiero decirle, repetirle a su familia que vamos a acompañar el pedido hasta lograr justicia por Micaela”, aseguró Mayra.

Y sostuvo: “debemos tratar sinceramente y sin hipocresías el tema de la inseguridad, debemos trabajar también en recuperar la confianza y la credibilidad en las fuerzas, son los sectores vulnerables los que sufren los delitos y también, debemos reconocerlo, sufren violencia institucional por eso necesitamos formación en las fuerzas en derechos humanos”.

El presidente Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de seguridad de la Provincia, Sergio Berni e intendentes del AMBA, también manifestó su preocupación por la concentración del delito en el Gran Buenos Aires y sostuvo que “una buena sociedad, una buena democracia, un buen estado de derecho, tiene que garantizarle a los ciudadanos seguridad y tiene que garantizarle a quien ha delinquido la consecuencia de su delito que es la pena. Y lo que estamos haciendo acá es trabajar en eso. La seguridad no es solamente tener efectivos en las calles. Sabemos las carencias que vive la Policía de Buenos Aires, las carencias en las que ha quedado la Policía de Buenos Aires. Nosotros estamos yendo al auxilio de argentinos que viven cruzando la General Paz y que padecen muchísimo las carencias de las que hablo. Porque tener policías que no tienen la protección adecuada, que no tienen los móviles adecuados, tener policías que no tienen las ambulancias necesarias para ir en socorro de las víctimas, es muy difícil manear la seguridad y esa policía”.

Seguidamente destacó “Bien decía Mayra, hay una relación primera promotora del delito: la desigualdad. Tenemos un deber: primero los últimos. Darle al que peor está la oportunidad de salir de ese lugar. Estamos trabajando para eso con mucho esfuerzo. Y si hay un lugar donde ese esfuerzo se multiplica es en la Provincia de Buenos Aires, donde trabajamos cotidianamente con el gobernador y cada intendente para cubrir las necesidades de los que más necesitan”.

Por su parte el gobernador Axel Kicillof informó que en pocos días anunciará un plan integral de seguridad para toda la provincia para abordar la problemática de una manera interdisciplinaria: “El plan que se está anunciando hoy probablemente sea uno de los más grandes de los que se tenga memoria. Este plan contempla la adquisición de más de dos mil móviles policiales para nuestra Policía de la Provincia, equipamiento, tecnología, cámaras, paradas seguras. Incluye un anuncio que no debe pasarse por alto: la construcción de nuevas unidades penitenciarias. Incluye también el despliegue de las fuerzas federales en el conurbano bonaerense. Hacía falta una enorme inversión para que la Policía de la Provincia pueda recuperar la capacidad operativa que debe tener. Esta es una parte de lo que pensamos hacer. Y lo hacemos en coordinación Nación, Provincia y Municipios”.

Anuncio en Quilmes

Mayra Mendoza presidió la videoconferencia que se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Quilmes, acompañada por el diputado nacional Máximo Kirchner; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el jefe de Gabinete de ministros de la Provincia, Carlos Bianco; el senador Emmanuel González Santalla; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin; los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Esteban Echeverría, Fernando Gray; San Miguel, Jaime Méndez; Morón, Lucas Ghi.

En ese marco, la Intendenta sostuvo que el plan integral de seguridad: “Es el complemento de todo el trabajo que desde los municipios venimos haciendo con mucho esfuerzo, principalmente el esfuerzo de nuestros vecinos y vecinas. Es muy importante seguir sumando equipamiento para la prevención del delito: más cámaras, más luces LED, más patrulleros, más paradas seguras”.

También participaron del anuncio el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; el secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación, Daniel Fihman; el jefe de estación de Policía de Quilmes, Ricardo Cusmai, y María Constante y Juan Romero, mamá y papá de Micaela Romero, la policía asesinada en Quilmes Oeste, además del jefe de Gabinete local, Alejandro Gandulfo, secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stefano y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Cecilia Soler.

Equipamiento, infraestructura y capacitación

El Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el AMBA comprende una inversión de 37.700 millones de pesos para el fortalecimiento operativo de la policía de 24 municipios de la región, a través de la adquisición de 2.200 móviles, armamentos, chalecos anti bala, el despliegue de 4.000 efectivos de la Policía Federal, la construcción de unidades penitenciarias y refacción de comisarías.

Asimismo, incluye la formación de 10.000 nuevos policías mediante escuelas descentralizadas en los municipios, la entrega de botones antipático y 4.000 paradas seguras distribuidas en los principales corredores.

Recorrida por el Polideportivo

Tras la finalización del discurso, Mayra recorrió las instalaciones del Polideportivo de Quilmes junto a Máximo Kirchner, Gabriel Katopodis, Emmanuel González Santalla e intendentes, a quienes les explicó el estado de la pileta municipal, construida sin los desagües correspondientes y las obras inconclusas y estado de abandono del microestadio Néstor Kirchner.