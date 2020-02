En Quilmes se repartieron 14.573 tarjetas alimentarias

El Municipio de Quilmes informa que casi el 90% del padrón de familias quilmeñas, beneficiarias del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, recibieron la tarjeta AlimentAR, que les permitirá comprar mensualmente todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas, por un monto que va de 4 a 6 mil pesos, según tengan uno o más hijos de hasta 6 años. En total, se entregaron 14.573 tarjetas a los beneficiarios.

La actividad se realizó en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno y contó con un destacado trabajo de planificación y organización: “Fue un operativo muy exitoso que se desarrolló en forma ordenada y eficaz. Cinco jornadas muy intensas donde atendimos a miles de vecinos y vecinas de Quilmes con la coordinación de todo el municipio junto al gobierno nacional”, indicaron desde la organización.

De ahora en más, será ANSES quien notifique por SMS o email al titular que esté en condiciones de retirar su tarjeta por el Banco que determinen, para lo cual es importante tener actualizados los datos de teléfono celular y correo electrónico. Las tarjetas se conservan en la sucursal bancaria asignada durante un mes. En ese lapso, se pueden retirar en cualquier día hábil. Si un beneficiario no retira su tarjeta y se acredita más de un pago el saldo se acumula, no se pierde.

Durante las jornadas, los beneficiarios fueron consultados sobre cuál fue su experiencia a la hora de hacer el trámite y cómo impacta la tarjeta para la compra de alimentos en su hogar. Nahuel Sánchez, por ejemplo, contó que “hace poco me quedé sin trabajo, así que en este momento difícil la tarjeta alimentaria me ayuda un montón para no bajar los brazos”.

Por su parte, Carla Medina destacó la agilidad con la que obtuvo el plástico: “Fue muy rápido, tardamos menos de diez minutos, la verdad que no me lo esperaba, me voy contenta y agradecida por la ayuda”.

Finalmente, Tamara Ibáñez afirmó que “la tarjeta es un gran beneficio porque no estaba alcanzando el dinero para comprar las cosas indispensables” y resaltó la charla que brindó el equipo de nutricionistas: “Fue muy interesante, nos dieron consejos y recomendaciones sobre alimentación saludable, la importancia de incorporar alimentos variados, frutas, verduras, carnes y leche”.

La tarjeta AlimentAR es una política de complemento integral alimentario que busca garantizar el derecho y acceso a la alimentación de las familias que más lo necesitan. Está destinada a personas que cobran la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social, y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.