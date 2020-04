El regreso del Fichy

Seguro lo conoces a David, es vecino de Quilmes Oeste, hoy cumple 24 años y es uno de los personajes pintorescos que ofrece la Peatonal Rivadavia de la ciudad de Quilmes.



«El sobrenombre me lo puso mi mamá Silvia, cuando me llamaba para tomar la leche, me decía Davichy y luego quedó Fichy. Bailo desde los 8 años, comencé a bailar a la vuelta de mi casa, me gusta mucho bailar», comentó.



Estuvo internado unas semanas por una crisis en una clínica de Avellaneda (¿quién no sufrió una crisis?, el mundo hoy lo padece), pero ya su salud está bajo control. El Fichy es ni más ni menos una persona común y corriente, como vos, como yo, como cualquiera de nosotros; genuino, sensible y con un gran corazón.

Tiene 7 hermanos y sí, vive en su mundo pero no desconoce la realidad actual. Subestimarlo sería un error. Dado de alta se preparaba para retomar su rutina. «Esos días de encierro pude dibujar mucho y me gustaría que me ayuden a regalar a mis fans los dibujos (de Dragón Ball Z)».

Sin embargo, apareció la pandemia y su forma de ganarse la vida quedó trunca. En estos días de aislamiento, el Fichy lleva su tupper y busca su ración de comida a unas cuadras de su casa, en unos de los puntos solidarios organizados por el gobierno de la intendenta Mayra Mendoza, para alimentar a su familia.

El Comedor Creciendo con vos fue unos de los lugares donde David pasó gran parte de su infancia y hoy lo vuelve a albergar en este momento tan difícil que atraviesa el mundo.