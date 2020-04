Donaron 150 juegos de sábanas para el Centro de Aislamiento Sanitario de la Universidad de Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió la donación de 150 juegos de sábanas para el Centro de Aislamiento Sanitario de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), por parte de la diputada nacional por el Frente de Todos, Gabriela Cerruti, quien hizo de nexo con las instituciones que las elaboraron y donaron.

La Jefa comunal destacó que «es importante en este tiempo la colaboración y el trabajo conjunto con todos y todas. Muchas gracias a la diputada Gabriela Cerruti y a cada una de las instituciones y organizaciones que colaboraron para la donación de estos elementos, vitales para el centro de aislamiento que se montó en la UNQ».

Una vez que finalizó la entrega de sábanas, Mendoza y Cerruti pasaron a saludar a las estudiantes de enfermería de la UNAJ que estaban participando de la charla de voluntarios, encabezada por el secretario de Salud, el doctor Jonatan Konfino. Luego de esto, recorrieron el Centro de Aislamiento Sanitario que se montó en la Universidad Nacional de Quilmes.

La diputada nacional Gabriela Cerruti, explicó el surgimiento de esta iniciativa: “Hace unos días, conversando con Mayra, le pregunté qué más hacía falta de todo lo que están haciendo aquí en el Municipio de Quilmes, nos contó que se estaban armando estas salas acá en la Universidad y que faltaban sábanas; que parece algo menor pero no lo es, porque no es una cantidad suficiente como para hacer una licitación, pero no se puede hacer una compra directa porque es el Estado , y al mismo tiempo es un montón de plata para que una persona particular las ponga”.

Cerruti luego comentó que hubo luego una articulación entre la agrupación La Revolución de las Viejas, de la que forma parte, que donó sábanas; la empresa Alcoyana, que donó telas y la cooperativa Urdimbre Raíz, que colaboró cosiendo estas telas. De esta manera se lograron armar 150 juegos de sábanas. “Esto realmente es para todos y todas. Estamos muy orgullosos de que podamos estar llevándolo adelante”, señaló.

Participaron también de la actividad: el senador provincial Emmanuel González Santalla y el subsecretario de Deportes y Entidades, Nicolás Mellino.