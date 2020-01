Un hombre arrojó una gran cantidad de basura en la vía pública

El episodio transcurrió en la zona oeste del distrito. El hombre bajó de su camioneta 4×4 y comenzó a bajar bolsas y más bolsas de basura. Los vecinos del barrio expresaron su indignación en las redes sociales.

Los vecinos del barrio se encuentran indignados y expresaron su malestar en las redes sociales por el comportamiento de este individuo, aún no pudo ser identificado, que se bajó de su camioneta de gran porte y comenzó a bajar bolsas y más bolsas en las inmediaciones de la Rotonda de Pasco, en la zona oeste del distrito. A poco más de un mes de la nueva administración, el municipio es la cuarta vez que realiza un operativo integral de limpieza en ese lugar.

Limpieza de grandes basurales en el distrito.

“El 10 de diciembre, cuando asumimos el gobierno municipal, nos encontramos con un servicio de recolección destruido. Necesitábamos cerca de 70 camiones, nos dijeron que había 34 en funcionamiento y en realidad, solo teníamos 15. Pudimos recuperar 5 camiones más y hoy estamos haciendo una recolección de residuos para todo Quilmes con 20 camiones. Estamos en un estado de urgencia”, esto decía días atrás la intendenta municipal, Mayra Mendoza.

Limpieza de los arroyos Las Piedras y San Francisco.

Recordemos que Quilmes se encuentra desde el 27 de diciembre de 2019 en emergencia sanitaria y ambiental por el lapso de un año, medida que fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante local. Esto implica darle al municipio las herramientas necesarias para hacer las correcciones pertinentes, como por ejemplo, habilitar la compra de camiones para la regularización de la recolección de residuos domiciliarios.

Camiones de recolección en deplorable estado.

Sin dudas, el talón de Aquiles de la gestión del ex intendente macrista Martiniano Molina fue la cartera de servicios públicos. No pudo, no supo o no quiso, pero dejó en esa materia más que una deuda pendiente, dejó una verdadera pesada herencia a las quilmeñas y los quilmeños.