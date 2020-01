El gabinete municipal de Quilmes recibió a los trabajadores de Ansabo

Así lo informaron los trabajadores de la papelera en un comunicado de prensa, «En el dia de hoy fuimos recibidos por el gabinete de la intendenta Mayra Mendoza , llevando las necesidades que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la ex Ansabo para reactivar la fábrica bajo gestión obrera.»



Durante el encuentro se comprometieron con los siguientes compromisos:



– Retirar la basura que se encuentra dentro de la planta

– Acompañar desde el frente de todos el proyecto de expropiación presentado en la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires

– Utilizar todas las herramientas del municipio para hablar con los proveedores y conseguir la materia prima.

Ubicado en calle 828 al 1257, Villa La Florida.



«Seguiremos en contacto para poder concretarlo. Agradecemos profundamente a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicatos por el apoyo en todos estos meses de lucha , seguiremos organizados y en estado de alerta», expresa el comunicado.



Un párrafo aparte, un agradecimiento a los vecinos por el apoyo totalmente inondicional.



Para pelear contra el desempleo y la crisis económica que nos golpea, no existe otra fórmula que la de recuperar las fuentes de trabajo , Ansabo es el ejemplo de ello ya que no solo se generaría el sostén de las familias de las y los trabajadores , si no que se reactivaría la economía del barrio y de sus comercios.

¡¡¡Ansabo no da un paso atrás!!!