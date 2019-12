ALBERTO: VUELVEN LOS AIRES DE ESPERANZA

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, tendrá como prioridad para el primer verano mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Por supuesto, que en la agenda inmediata se encuentra la renegociación de la deuda externa y la lucha contra el hambre. Alberto buscará poner en marcha la economía y revivir la historia, como cuando fue Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner en 2003.



Por Sergio González.



Tras conocerse los resultados de la elección general del 27/10, que oficializó a Alberto Fernández como Presidente electo, TN & Platex, una de las fábricas textiles más importantes del país, reabrió sus puertas. El Director de la empresa, Teddy Karagozian, lo dejó bien claro. “Confío, no todo es lo mismo”, haciendo hincapié en la producción sobre la especulación financiera.

También fue el caso de la firma Musimundo, que anunció la apertura de 16 sucursales. Todo esto, tan solo con la victoria de Alberto en las elecciones presidenciales.Sin asumir, Fernández avanzó más rápido de lo pensado en las conversaciones sobre la renegociación de la deuda. Alberto repitió hasta el cansancio que tiene como objetivo afrontar los compromisos con los acreedores de la deuda pública pero sin ahogar al Pueblo argentino. La idea es flexibilizar los plazos de pago tanto con los privados como con el Fondo Monetario Internacional. Y quizás, lograr alguna quita, pero ya es algo más complejo. Hubo tiempo también para decirle adiós a las rejas de Plaza de Mayo.

Por otro lado, la presentación del gabinete se anunció en tiempo y forma. El equipo de Alberto estará compuesto por: Santiago Cafiero – Jefe de Gabinete, Martín Guzmán – Ministro de Economía, Matías Kulfas – Ministro de Producción, Felipe Solá – Canciller, Eduardo de Pedro – Ministro del Interior, Sabina Frederic – Ministra de Seguridad, Agustín Rossi – Ministro de Defensa, Daniel Arroyo – Ministro de Desarrollo Social, Elizabeth Gómez Alcorta – Ministra de Igualdad y Género, María Eugenia Bielsa – Ministra de Vivienda, Claudio Moroni – Ministro de Trabajo, Marcela Losardo – Ministra de Justicia, Gabriel Katopodis – Ministro Obras Públicas, Mario Meoni – Ministro de Transporte, Nicolás Trotta – Ministro de Educación, Juan Cabandié -Ministro de Medio Ambiente, Roberto Salvarezza – Ministro de Ciencia y Tecnología, Ginés González García – Ministro de Salud, Matías Lammens – Ministro de Turismo, Tristán Bauer – Ministro de Cultura, Luis Basterra – Ministro de Agricultura.

Serán 21 los ministerios, está integrado en su mayoría por egresados de la UBA.Para los más postergados el 10 de diciembre de 2019 se hacía inalcanzable, pero llegó. La asunción de los Fernández fue prolija, cuidado al detalle. Y el discurso fue conciliador, lejos de echar culpas de la catástrofe heredada. Por el contrario, invitando a todos y a todas a conformar un país de unidad, sin operadores mediáticos y judiciales, haciendo eje en los más necesitados. A continuación algunos párrafos del discurso del Presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. “Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social. Un contrato social que sea Fraterno y Solidario. Los vengo a convocar, sin distinciones, a poner a la Argentina de pie. Para que comience a caminar”.

“Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre argentinos. Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra Patria. Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando”.“Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes. Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial se está violentando no sólo la Constitución, sino los principios más elementales del Estado de Derecho”.

“Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república”.“En un contexto de gravedad extrema, de emergencia, debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre, no se le puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes. Hasta eliminar el hambre le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más capacidad de darlo”.“Quiero recordar a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración.

Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de ayudar a volver a unir a la mesa familiar”.“Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera poder demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón. Espero que entre todos podamos demostrar que con la democracia se cura, se educa y se come”.Alberto intentará hacer posible la utopía de revivir la historia argentina, desde tierra arrasada, y proyectar el futuro para poner a la Argentina de pie. Esa es la cuestión.