Cristina presentó Sinceramente en Cuba

Ayer fue la primera presentación fuera del país y como vicepresidenta de la Nación electa, en el marco de 29° Feria Internacional del Libro de la Habana, Cuba. El eje de la exposición estuvo puesta en la deuda.



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló centralmente de la deuda. «Luego del 10 de diciembre de 2015, vino otro modelo de endeudamiento. Hasta ese momento el período más terrible de endeudamiento había sido el de la dictadura. Bueno, estos cuatro años el promedio fue de 30 mil millones por año».



CFK profundizó en el tema: «Habíamos dejado el país con $0 de deuda al FMI, nos habíamos independizado de esa auditoría condicionante de modelos de desarrollo. Y cuatro años después nos entregan el país con una deuda de 44 mil millones de dólares al FMI».



«Cuando te prestan y te comprometes a devolver en un plazo que cualquiera que tenga una mínima idea de la economía sabe que no vas a cumplir, estamos ante un plan, más que de endeudamiento, de subordinación definitiva del país a intereses que no son los nuestros», explicó Cristina en la Habana.



«No fue un préstamo para hacer represas, carreteras, programas ni obras de infraestructura. El Fondo presta para dar estabilidad a los países, pero acá se prestó para que se fugara el dinero. La fuga fue por varios agujeros, por un lado al mundo estrictamente de la especulación financiera y por otra parte, a las tarifas convertidas en pesos y luego en dólares para llevárselos afuera», dijo.



Cristina propone que «lo primero que tenemos que hacer para poder pagar es salir de la recesión. Y se sale de la recesión con una gran inversión por parte del Estado. Además remarca que «las tarifas públicas tienen que ser revisadas integralmente. Yo quiero saber si las inversiones han sido hechas».



Por supuesto que hubo unos segundos dedicados al ex presidente Macri. “Por un instante pensé en no darle la mano. No se la quería dar porque no soy hipócrita. Después de todo lo que había hecho contra mí y mi familia me parecía un gesto de hipocresía. No me gusta fingir nada, mis sentimiento son mis sentimientos. Entonces cuando me extendió la mano pensé ‘no se la doy’. Pero se la di. Y mientras lo pensaba, la cara se me iba transformando. Ese fue el resultado de la cara”, admitió Cristina Kirchner.



Finalmente la ex presidenta cerró la presentación con su sello. «Lo que pasa ahora con esto del coronavirus y este temor a una peste bíblica. Nos hace repensar un poquito todo a todas, todos y todes, como decís vos, pero a mí no me gusta. Me gusta el todos y todas que es patente Cristina. Inclusive, se reían cuando yo demandaba que me dijeran presidenta. Hasta eso tuve que pelear. Que me dijeran presidenta. En fin, fíjense. Finalmente, la Real Academia Española nos dio la razón», así culminó su exposición en Cuba, Cristina Fernández de Kirchner.