Volverán a otorgar el Ingreso Familiar de Emergencia este mes

Así lo anunció esta tarde la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, en una conferencia de prensa en casa de Gobierno.

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó hoy que el gobierno nacional abonará nuevamente los $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los casi 9 millones de personas que lo cobraron la primera vez, con un cronograma de pagos que iniciará el 8 de junio.





En ese sentido sostuvo que los pagos se completarán en un período de entre 4 a 5 semanas a través del cual se buscará también generarles una cuenta bancaria a los beneficiarios que aún no están bancarizados.



«El cronograma del segundo pago del IFE va a tratar de llegar al 100% de los 9 millones de argentinos no solo con los 10.000 pesos, sino también con una cuenta bancaria», aseguró Raverta esta tarde durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que estuvo junto al secretario de Política Económica, Haraldo Montagú, y la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro.



La titular de la Anses dijo que la misión del Gobierno es montar «un cronograma prolijo y con el que no se agolpe gente en la calle» y que para quienes no pueden asistir en la fecha asignada por tener Covid-19 u otro motivo «habrá nuevamente una fecha remanente para que reciban el beneficio”.



Los pagos, aseguró Raverta, comenzarán el próximo lunes para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes declararon una CBU con DNI terminado en cero e irá avanzando a un día por cada DNI, para luego continuar por quienes no tienen cuenta bancaria.



De todas formas los detalles del cronograma de pagos estarán definidos en un decreto presidencial que, según confirmaron a Télam desde la Anses, será publicado en el Boletín Oficial mañana o el miércoles a más tardar.