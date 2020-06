¿Quiénes pueden seguir circulando pero no usar transporte público?

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni aseguró que solo los trabajadores esenciales podrán seguir usando esos medios y no deben renovar el permiso de circulación.

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, aseguró hoy que, en el AMBA, las personas «exceptuadas» del aislamiento social, preventivo y olibgatorio por la pandemia de coronavirus podrán circular pero no en transporte público, mientras que los trabajadores esenciales podrán seguir usando esos medios y no deben renovar el permiso de circulación.



«Los trabajadores esenciales no deben renovar el permiso de circulación», precisó esta mañana Meoni, quien diferenció la situación de esas personas de las que están comprendidas en actividades «exceptuadas» del aislamiento, que son las que deben gestionar a través de la aplicación CuidAR o en forma online un nuevo permiso para circular, pero sin la posibilidad de utilizar el transporte público.



«Los que deberán renovar el permiso son los trabajadores exceptuados, es decir, los que se fueron habilitando durante la cuarentena, y no al principio», explicó el ministro en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red.



En ese sentido, indicó que las actividades consideradas «esenciales» son aquellas estipuladas en el decreto que inicialmente dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus a partir del 20 de marzo (el 297/2020).



En tanto, las exceptuadas pero no esenciales «no quedan inhabilitadas, pero no pueden utilizar el transporte público», subrayó Meoni en la entrevista que concedió esta mañana.



El funcionario se refirió así al anuncio que ayer hizo el presidente Alberto Fernández en el que adelantó que, a partir del primer minuto de mañana, caducarán los permisos vigentes de trabajadores «exceptuados» para garantizar que sólo viajen en el transporte público trabajadores de actividades esenciales.



n este marco, Meoni abogó por restringir la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el aumento de casos de coronavirus.



«Hubo un incremento en el uso del transporte público que naturalmente va de la mano con el aumento de algunas actividades y el Presidente está preocupado por esa situación», dijo Meoni.



En este punto, señaló que «hay 24 actividades que son declaradas esenciales, entre ellas, las personas que deban atender una situación de fuerza mayor; esas siguen vigentes y no deben renovarse», subrayó el minsitro.



A esas actividades se le fueron sumando otras «exceptuadas» a través de distintos decretos. Son justamente las personas incluidas en estas tareas las que deben volver a tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación, que se puede gestionar a través de la aplicación CuidAR o vía online en https://www.argentina.gob.ar/circular.



En declaraciones radiales Meoni reconoció que «la preocupación del Presidente pasa por la cantidad de gente que tenemos circulando», ante el creciente número de casos positivos de coronavirus.



Fuente: Télam