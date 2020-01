«Los medios van a ser el único campo de batalla porque la oposición sin Clarín no existe»

El periodista y escritor Carlos Caramello dio un reportaje en #NoNosQuedaOtra AM 740 Radio Rebelde y estos son algunos de los fragmentos más interesantes.

“Al gobernador lo das vuelta, lo sacudís, y lo único que se le caen son posgrados. ¿Cómo pelean contra eso? “No, tenés un muerto en el placard”, “¿qué muerto?”, “tenés un posgrado sin terminar”. Axel, y lo dice en su discurso, vino a gestionar y no a hacer marketing. Y le contestaron con más marketing. Hay como una falta de control semántico. ¿Es necesario ponerle la Ley de Solidaridad? La solidaridad no es una cosa que practiquemos los peronistas, es una cosa de señora de Barrio Norte o Recoleta. Mirá si Evita viviera, y lee que esta es la Ley de Solidaridad. Tenés que buscar el lenguaje que comunique la verdadera intención de la cuestión. En la provincia de Buenos Aires se usan correctamente términos técnicos para definir cuál es el objetivo de esta ley, ¿y con qué te contestan?: impuestazo. Si cuando mandás la ley decís que ésta es la ley para los pobres de Buenos Aires te cambia el lenguaje, te cambia la lógica. Ellos quieren que Clarín tenga un punto de regalo, las cableras, que pague un punto menos de impuesto, lo que se significa 600 millones de pesos. Si tenés una casa de 500 mil dólares, tenés que pagar impuestos, porque los que necesitan esos impuestos no tienen casa”.

El periodista toma como ejemplo el marketing político detrás de la campaña contra Kicillof.

“Me parece que la política debe horizontalizar la comunicación, digo, hay que comunicar con el mismo sentido de expansión que vos querés que tenga el mensaje. No es que vos tenés a un tipo talentoso como Ginés en el ministerio de Salud, entonces cuando hay un tema de vacunas comunica Ginés. Poquer Ginés es un político integral, entonces debería operar como eso. Si no se quedan las cosas en el camino. EL gobierno tendría que tener una amplitud de comunicación como para que pudiera estar Ginés sentado en este estudio charlando de estas cosas que estamos hablando nosotros. Y cuando el medio concentrado diga “mejor que se meta con el tema de la salud”, vos le tenés que decir “bueno, entonces ustedes métanse con dar noticias y dejen de operar económicamente”. Tenés a los responsables de que esos doce millones de vacunas quedaran en el puerto, operando desde los medios. ¿O a alguien le queda alguna duda de que Cambiemos es la representación física de lo que los medios pretenden, al servicio de otras cuestiones? Como todavía no armaste la red que necesitás armar de 30 mil, 50 mil, 100 mil medios de comunicación pequeños, aguerridos, bien formados… La formación es otra de las cosas que hay que trabajar fuertemente en el tema de la comunicación”.

“Nosotros deberíamos dejar de ser inocentes respecto a la batalla de los medios. No la perdimos, porque si no nos fijamos en la palabra que usamos para las cosas que hacemos, es porque todavía tenemos esa inocencia de creer que algún pacto charlado en algún lugar, en algún momento, va a dar resultado. Y no es así. El 90% de las radios del interior, que hacen un programa a la mañana, lo hacen con la tapa de Clarín y La Nación. Entonces, de la misma manera que nosotros, alguna vez, leímos el libro «Para leer al Pato Donalds», deberíamos dar seminarios para leer Clarín y La Nación y ver cómo se leen esos medios».

“No es solamente el reparto de la pauta. La Constitución Nacional dice que el Estado habrá de ocuparse de la formación de sus dirigentes políticos; la ley de financiamiento de partidos políticos dice que el 20% de lo que recaudan los partidos políticos debe ser destinado a la capacitación. Todo eso debería destinarse a instruir en términos de la comunicación o lo que debería ser la comunicación a todos los militantes. Cómo leer un diálogo, cómo mirar. El gran enemigo fue 6-7-8 porque empezó a explicar por televisión lo que nadie se animaba a explicar en ese momento. Empezó a leer los diarios y ver la tele con otros ojos. Eso nosotros lo tenemos que replicar, pero en el formato de formación, de capacitación, y de capacitación política, además. Hay que formalizarlo, y esto no es que poner un edificio y nombrar un nuevo ministro de la comunicación, hay que formalizarlo como idea conceptual de lo que vamos a hacer en términos de comunicación desde el gobierno. Los medios van a ser el único campo de batalla porque la oposición sin Clarín no existe. El campo de batalla y el enemigo son los medios”.

“Hay una responsabilidad. Hemos sido muy inocentes, largamente inocentes con los temas de la comunicación. Cuando digo Clarín, estoy diciendo 370 medios concentrados. No estoy diciendo el diario que nadie lee. Y del que todos hablan. Clarín se ha vuelto Borges: todo el mundo habla de Clarín, nadie lo lee. De la misma manera que hablaban de Borges y nadie lo había leído. Entonces, el campo de batalla y el enemigo son los medios. Lo otro sin ese campo de batalla y ese enemigo de verdad, no existe».