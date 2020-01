Berenice y Sebastián conforman desde junio del año pasado un emprendimiento familiar llamado Átomos Creaciones, realizan muy lindos diseños de yeso. CPB habló con ella, la encargada de la parte creativa. Podes hacer tu pedido al 1575068822.



Por Sergio González



La crisis social y económica de los últimos años le ha cambiado, a la mayoría para mal, la vida a miles de argentinos. Y salir de ella, implica experimentar nuevos caminos. Es el caso de Berenice, quien tiene en Quilmes un emprendimiento familiar junto a su marido. CPB habló con ella y nos contó cómo se inició el proyecto. «Surgió por necesidad económica acorde a la situación del país. Intentamos tener otros emprendimientos, pero no tuvimos éxito. No había ventas en ningún lado. Un día pintando un gatito de la fortuna de yeso, me dijeron porque no pintaba y vendía. Pensé que nadie iba a querer comprar objetos pintados por mi, pero mi hermana me pidio que le haga un buda de Ricardo Fort. Cuando lo vieron algunos conocidos comenzaron a pedir todo tipo de personajes como músicos, políticos, deportista, hasta de familiares. Y bueno, ya no paramos y este emprendimiento humilde y con dedicación de a poco sigue creciendo».



A la hora de hablar de ventas, Berenice marca un punto de inflexión. «Las ventas comenzaron poco a poco, con el tiempo fuimos ganando las confianza de los clientes y el boom fue en diciembre cuando asumió Alberto y Cristina. Las ventas vienen acompañadas con la cantidad de seguidores de las redes sociales. Más seguidores, más probabilidad de ventas».

Las ventas se encargan por redes sociales.



La quilmeña y su compañero tienen grandes expectativas para el 2020. «Luego que la Intendenta Mayra Mendoza nos recibiera un Néstor de regalo crecimos muchísimo. También queremos hacerle llegar un buda a Alberto y otro a Cristina, sería una alegría enorme y muy importante para nosotros. Esperamos que muchas más personas puedan seguirnos y puedan llevarse su personaje preferido».



Además le preguntamos cuáles fueron los pedidos más raros. «Fueron personajes de animé o juegos. Hubo uno en especial que lo pidieron cuando recién iniciaba, fue un reto grande. En este momento estamos con un pedido para una banda del rock nacional muy grande, nos parece maravilloso llegar a estos músicos tan importantes. De todos modos la más pedida es Cristina, la mayor cantidad de pedidos siempre es de ella».

Son pedidos de cualquier diseño



Para finalizar Berenice nos comentó quiénes son los personajes que no fueron solicitados. «Al que nunca pidieron es a Mauricio Macri. Futbolistas como Messi o Bochini. Hay varios, seguramente estos últimos lleguen cuando sumemos más seguidores. Por haber iniciado hace 6 meses, ya hicimos a muchos por suerte».



Para realizar tus pedidos podes encontrarlos en Instagram como Átomos Creaciones o por mail al atomoscreaciones@gmail.com