¿Qué hubiese sido de la pandemia con Macri?

La pandemia azota a las potencias mundiales, así y todo, algunos presidentes de América prefieren priorizar la economía sobre las vidas humanas.



A continuación te vamos a contar qué dijeron los mandatarios Jair Bolsonaro de Brasil y Donald Trump de los Estados Unidos sobre la pandemia. Vas a encontrar frases polémicas, disparatadas, hasta increíbles, lejos de las medidas de aislamiento social establecidas en casi todos los países del mundo, más temprano o más tarde.



En Brasil, Bolsonaro aseguró que si él mismo se contagiara COVID-19, no sentiría más que «un resfriadito» o una «gripecita», debido a su «historial de atleta».

«Ese virus trajo una cierta histeria. Hay algunos gobernadores que están tomando medidas que van a perjudicar y mucho nuestra economía. La vida continúa, no debe haber histeria», dijo.



También manifestó: «¿Van a morir algunos por el virus? Sí, van a morir. Algunos que están con deficiencias, lo lamento. No podemos crear ese clima que perjudica a la economía».

«El brasileño no se contagia nada. Ves a un chico saltando en una alcantarilla, sale, se sumerge y no le pasa nada», afirmó Bolsonaro.



A su vez Donald Trump dijo: “Quien tenga un empleo, que vaya a trabajar”, alentó.



“Van a morir más personas si permitimos que esto continúe. Vamos a perder más gente si hay una gran recesión o una depresión. Habrá miles de suicidios», aseguró el mandatario norteamericano.

«Perdemos miles y miles de personas todos los años por la gripe, pero no apagamos el país por eso. En promedio mueren 37.000 personas al años. ¿Pueden creerlo? Perdemos muchas más personas por accidentes de tránsito, pero no llamamos a las compañías a decirles que dejen de hacer autos por eso», aseveró Donald Trump.

En Argentina el Gobierno Nacional de Alberto Fernández se anticipó a las medidas preventivas, que dejaron miles de muertos en otros continentes y los resultados hasta ahora son favorables. Sin embargo, se fantasea con lo que pudo haber sido con Macri como gobernante. Y más teniendo en cuenta la afinidad ideológica (hasta discursiva) con Bolsonaro y Trump.



Ya escuchamos los dichos de Trump y Bolsonaro. Y en ese sentido Macri también tiene en su haber algunas frases poco felices, como mínimo.



A saber: “Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas”, “ese crecimiento invisible sucedió”, “cuando se ven en patas, es que están consumiendo energía de más”, “mi equipo de gestión es el mejor de los últimos 50 años”, “es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer y ella, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta”, “los aires acondicionados fueron parte de este cóctel siniestro que inventó el Gobierno anterior”, “en estos meses se desataron todas las tormentas juntas”.



También dijo, «en invierno vos tenes que estar abrigado aún estando en tu casa”, “estamos en la mitad del río”, “se han abierto muchas universidades, muchas fueron espacios de militancia”, “pobreza cero”, “el mar es inmenso, el submarino es pequeño”, “aparece la luz, pero seguís en el túnel”, “si me vuelvo loco puedo hacer mucho daño”, “los brotes verdes”, “el segundo semestre”, “lluvia de inversiones”, etc, etc, etc. Hasta ahí todo bastante parecido a Donald y Jair.

Ya en terreno más profundo: A fines de marzo se filtró el llamado de Macri al presidente Alberto Fernández para «aconsejarlo» en el medio del coronavirus y recomendó evitar medidas drásticas que paralicen la economía. Y eso fue solo el inicio de su pensamiento.



Días después el empresario firmó un documento y profundizó su postura, absolutamente en la vereda opuesta a las actuales normas que se desarrollan en nuestro país. «Muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa», señaló en clara alusión a la Argentina.

Recordemos que Macri ya se había pronunciado el 3 de marzo pasado, durante un encuentro en Guatemala. “Algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo”, dijo allí, a horas de que la Argentina registrara su primer caso de COVID-19. “El populismo lleva a hipotecar el futuro. Compromete no solo el desarrollo sino el futuro básico de las comunidades», añadió.



A simple vista hay grandes coincidencias entre Trump (más de 60 mil muertes), Bolsonaro (más de 6 mil decesos) y Macri. A ciencia cierta no se podrá saber el accionar del empresario en la pandemia, pero todo vislumbra que se evitaron miles de muertes en suelo argentino.