Marzo repleto de actividades en el Teatro Municipal de Quilmes

El Municipio de Quilmes invita a disfrutar de la cartelera del mes de marzo del Teatro Municipal, ubicado en la calle Mitre 721, del centro de la ciudad. Las entradas son gratuitas y se podrán retirar en la boletería del Teatro de 8 a 18, desde el día miércoles.

Las presentaciones son organizadas a través de la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes comunal y las próximas funciones para toda la familia serán:

-Viernes 6 de marzo, a las 20: “Voz y Mujer”. Música. Betania Díaz. Invitados: Lucía Ceresani y Mónica Falcón. Betania Díaz: intérprete folklórica, escritora, compositora, periodista auxiliar, oradora y música (piano, guitarra, percusión y charango).

-Sábado 7 de marzo, a las 20: “La Fierecilla Domada”. Es un espectáculo unipersonal realizado al estilo Comedia del Arte. Se desarrolla en forma de diversas situaciones de enredo y abundantes diálogos ocurrentes en los que el ingenio verbal se convierte sin duda en la más contundente de las armas. Con una mirada de género esta obra habla sobre las relaciones humanas. ¿Quién doma a quién? Lograr vínculos sanos sin víctimas ni victimarios. Shakespeare con esta comedia nos hace reflexionar sobre las relaciones humanas.

-Domingo 8 de marzo, a las 20: “Alfonsina”. Es un unipersonal que de forma retrospectiva recorre los momentos de la vida y los escritos que marcaron el carácter y la sensibilidad de la emblemática autora Alfonsina Storni. Presentando una nueva imagen de la poeta: natural, humana, luminosa, sin solemnizar sus momentos más difíciles y con el objetivo de hablar de los aspectos no mencionados en la mayoría de sus biografías, para elevar la imagen de una mujer luchadora, feminista, madre, artista, hija de inmigrantes que a sus 20 años determinó que obtendría un lugar en la cultura de Buenos Aires y de Latinoamérica.



Un viaje poético-teatral dedicado al mar y al corazón de una mujer que huía del dolor y muchas veces lo besaba en la boca. Un derrotero de vida de mujer que le puso voz a las mujeres que no podían ni pudieron hacerlo, en pos de que las mujeres ocupen un merecido lugar y hermanándose con las voces como Sor Juana Inés de la cruz, Gabriela Mistral y las valientes plumas feministas de la primera hora. Una biografía teatralizada conmovedora, atrapante como su vida y pedagógica.



Un retrato de una época y vigente por las conquistas que faltan en cuestiones de violencia de género. Premiada en Argentina recorriendo casi todo el país en una gira de dos años auspiciada por el Ministerio de Educación de la Nación en 2013 a 2015. Reconocida de “interés cultural” por la honorable legislatura de Buenos Aires por su aporte al patrimonio cultural en 2015.

-Viernes 13 de marzo, a las 20: “Algo en Común”. Es esencialmente una historia de amor. Está protagonizada por tres personas, una de las cuales ha fallecido a causa del virus del SIDA (Collin), pero que está presente durante toda la obra. Las dos ex parejas, Marion y Arthur, se disputan la viudez y el amor del fallecido Collin. Completan la historia June, una abogada que nos muestra la mirada pragmática y utilitaria de la sociedad y Jimmy, un niño -hijo del primer matrimonio- que conmueve con su mirada despojada de prejuicios.



La obra también transita por otros temas trascendentales en la vida de los seres humanos: la tolerancia, la mirada de la sociedad, la discriminación y la empatía. Una pieza conmovedora, potente y sensible, magistralmente escrita por Harvey Fierstein, que habla de nosotros.

-Sábado 14 de marzo, a las 20: “Despertar de Primavera”. 1891 en Alemania. Un mundo en el que los adultos son quienes controlan todo. Un grupo de adolescentes de un pequeño pueblo se enfrenta a algunas de las grandes preguntas que marcan la adolescencia: el sexo, el suicidio, los misterios de la pubertad y la interminable serie de cuestionamientos que comienzan a aflorar.



“Despertar de Primavera” cuenta la historia de cómo intentan encontrar las respuestas, mientras intentan continuar con sus vidas dentro del colegio, y dentro de un mundo extremadamente hostil ante todos aquellos que se atreven a poner a prueba sus valores.

Se trata de una obra que se explaya sobre la problemática adolescente con 24 artistas en escena cantando actuando y bailando en vivo.

-Viernes 20 de marzo, a las 20: Orquesta Municipal de Tango “Ciudad de Quilmes”. Invitada: Paula Castignola.

Desde 2003 es dirigida por el maestro Carlos Corrales, reconocido bandoneonista de gran trayectoria nacional e internacional. Integró orquestas y acompañó a músicos de la talla de Horacio Salgán, Julio Iglesias, Osvaldo Piro, Raúl Lavié, Guillermo Fernández, Rubén Juárez, Emilio Balcarce, Raúl Garello, Néstor Marconi, Osvaldo Berlingheri y Osvaldo Piro, la Orquesta de Tango de Buenos Aires y la Sinfónica nacional.

-Sábado 21 de marzo, a las 20: “El Cerco de Leningrado”. Cuenta la historia de dos actrices octogenarias, que terminan atrincheradas durante más de veinte años en un teatro, para que no lo cierren y lo demuelan. Su decisión de no abandonarlo obedece a no renunciar a sus principios e ideales, a no entregarse a un hipotético “progreso”, a una sociedad utilitaria y consumista, a pesar de estar, ellas también, entrampadas en ella.

-Viernes 27 de marzo, a las 20: “Mosquita Muerta”. Dos mujeres solteras-deseantes, binomio peligroso para la sociedad. Un hombre que seduce y abandona, a punto de casarse con otra; trinomio de angustia para estas dos mujeres. La obra está envuelta en el universo de Puig y algunas delicadas palabras que Sonia y Alba, dos mujeres de mediana edad, llevarán adelante bajo el manto de desamparo. Las olvidadas, abandonadas y desgarradas, en el transcurso de la obra, buscarán la manera de acercarse a él, de tocar su piel una vez más, de rozar eso que llaman “amor”.



Así es como -marcadas por el orden de buenas samaritanas- se ofrecen a colaborar con el armado de los centros de mesa y decoración de la boda. Ellas, entre pétalos y flores, se preguntan una y otra vez ¿por qué ahora sí está listo para casarse? Esa mujer pudo haber sido alguna de las dos. Pero no… Desechadas en la jaula del león, siguen sus deseos sin temor a lo que les depare el otro lado del mundo a las solteronas, a las sin un hombre.

-Sábado 28 de marzo, a las 20: Festival 5º Aniversario Estudio de Danza de Nadia Muzyca. Musical y Ballet.

-Domingo 29 de marzo, a las 11: Nadia Muzyca. Master Class. Nadia Muzyca, Primera Bailarina del Teatro Colón y Primera Bailarina del Teatro Argentino de La Plata desde 1999 hasta 2004, con un importante recorrido y reconocimiento internacional.