Es tendencia en redes sociales “Fernández-Fernández”, la fórmula vencedora que anunció Cristina

Este día muchos seguidores ocuparon las redes sociales al recordar que fue en esta fecha del año pasado que Cristina anunció Fernández-Fernández. En Twitter la tendencia alcanzó los 50,2 mil twits. Instagram son 109 K (109 mil publicaciones) un sinfín en Facebook por medio de páginas, grupos y usuarios.

El 18 de mayo de 2019 Cristina Fernández subió un video en que debía dar un gesto de unidad para que los argentinos y argentinas estén mejor con otro gobierno. Fue una jugada inesperada para el oficialismo de Cambiemos.

Un día de mayo como como cualquier otro, la entonces ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, subió el video que sacudió toda la política Argentina. Anunciarse como candidata a vicepresidenta y Alberto Fernández para presidente ocupó gran parte de las conversaciones que estaban expectantes a conocer quien serían los candidatos para las elecciones de 2019.

En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina.https://t.co/UWoQq5CDH9 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2019

No sólo dejó perplejo a Cambiemos sino también al gurú que manejaba la política del macrismo, Durán Barba, quién recientemente expresó “pensé que Alberto no podía ganar, no lo conocían. Me equivoqué».