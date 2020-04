Dieron de alta a profesional de la salud

Belén Benítez estuvo aislada por Coronavirus, que contrajo en el lugar de trabajo. Ella se desempeña como profesional de la salud en el cargo de guardia para pacientes en terapia intensiva. Este sábado obtuvo el alta después de largas semanas.

El 23 de marzo a Belén Benítez, una vecina de Quilmes Oeste, le diagnosticaron Covid-19 durante la noche tras estar en contacto con un portador del virus. Ella trabaja en una clínica privada (por pedido de ella no la nombramos) y tuvo que permanecer alejada de sus familiares y amigos por precaución.

La quilmeña comenzó a sentirse mal cuando finalizó su turno en la guardia y de pronto su temperatura corporal subió. De inmediato sus colegas la revisaron con los estudios correspondientes, con el cual le confirmaron que tenía Coronavirus.

CPB Noticias dialogó con Belén quien nos contó que “mientras estuve internada permanecí en aislamiento estricto. No podía recibir visitas, solo ingresaban a mi habitación médicos, enfermeros y las camareras para limpiar la habitación y darme la comida”.

Tras este período completó el hisopado faríngeo, que se usa para detectar la bacteria, y este sábado 11 de abril recibió la esperada noticia del alta para regresar a su hogar. “Cuando me dijeron que me iba a casa yo no lo podía creer, estaba muy triste porque quería estar en casa, ya había pasado muchos días y se me hacia muy duro”, explicó Benítez.

Finalmente a las 23hs llegó a su casa trasladada en una ambulancia. Ahora permanece en aislamiento domiciliario hasta el 17 de abril. Belén dejó un mensaje para todos por el asunto de la cuarentena “cuídense y cuiden a los suyos, que todo esto ya va a pasar. Se viene el frio y es cuando más trabajamos nosotros de por si”.