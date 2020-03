Alberto Fernández anunció junto a Mayra Mendoza y Luana Volnovich medicamentos gratuitos para afiliados al PAMI

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó en Bernal el acto de presentación del listado de medicamentos gratuitos para los afiliados al PAMI. Junto al Primer Mandatario estuvieron presentes la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, entre otros funcionarios nacionales, entre los que se encontraban el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; el ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica de la Nación, Roberto Salvarezza y el diputado nacional Máximo Kirchner; además de cientos de jubilados y pensionados del distrito.

“Garantizar el derecho a la medicación era algo que debíamos concretar en el primer tiempo de nuestro gobierno nacional y hoy lo estamos anunciando”, afirmó la jefa comunal, Mayra Mendoza, durante la apertura del acto.

“Alberto fue claro desde la campaña y coherente también en el discurso de apertura de la Asamblea: tenemos que comenzar por los que menos tienen, por los que más necesitan, por quienes estuvieron vulnerados durante los últimos cuatro años. Por eso hoy estamos acá, para reparar ese daño, para dejar atrás esos años de dolor, de padecimiento, y comenzar a reparar desde el gobierno, con actos de justicia social que vuelvan a garantizar los derechos de nuestros jubilados y nuestras jubiladas”, aseguró la Intendenta.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández habló sobre la implementación del nuevo vademécum PAMI de 3.600 marcas de medicamentos y resaltó: “Cuando les dije que los jubilados no iban a pagar más sus medicamentos lo dije sabiendo que lo iba a hacer y hoy estoy cumpliendo”.

El Jefe de Estado señaló: “No me olvido de lo que necesitan los más desamparados, no me olvido de que llegamos al gobierno para atender a los que en peor situación están, porque ellos son la urgencia de la Argentina. Les pido que no teman, porque no nos van a hacer cambiar de rumbo”.

Garantizar el derecho a la salud de todas y todos los jubilados

A su vez, Luana Volnovich, destacó el nuevo programa de medicamentos esenciales gratuitos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los jubilados.

“Alberto Fernández ha creado un nuevo derecho en materia de seguridad social que son los medicamentos gratuitos”, dijo la funcionaria y explicó que el vademécum de medicamentos esenciales integra 170 principios activos, más de tres mil marcas para las patologías más frecuentes de los adultos mayores de 60 años.

“Este programa lo hacemos con una receta electrónica: vamos a tener control de cada medicamento, droga, marca y de cada prescripción que se haga en la Argentina. Van a ser de forma gratuita, directamente en la farmacia, cuando vayas con tu receta, tu credencial y tu DNI. Y eso va a ser posible a partir de mañana”.

“Nosotros desde la Argentina estamos dando un mensaje que es que los jubilados no van ser un gasto a ajustar, sino que van a ser una prioridad de las políticas de Estado”, concluyó Volnovich.

El acto se realizó en el Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio, de Chacabuco 600, en Bernal y también contó con la presencia del jefe de Gabinete de Quilmes, Alejandro Gandulfo; secretarias y secretarios de la Comuna, Florencia Di Tullio, de Desarrollo Social y Niñez; Jonatan Konfino, de Salud y Gaspar De Stéfano, de Seguridad y Ordenamiento Urbano; titulares de entidades farmacéuticas, centros de jubilados y demás autoridades nacionales, provinciales y municipales.