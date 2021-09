Visita a vecina del barrio Dreymar que obtuvo la jubilación por tareas de cuidado

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó esta mañana en el barrio Dreymar, de Quilmes Oeste, a la vecina Delia Vidoman, una de las beneficiarias del Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado, impulsado por la ANSES, que reconoce aportes jubilatorios a mujeres con 60 años cumplidos o más que sean madres y hayan trabajado en el hogar.

“Esta mañana fuimos a charlar con Delia del barrio Dreymar, vecina que logró jubilarse gracias al Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado de ANSES. Nos emociona saber que tenemos un Estado presente que, a través de estas políticas, transforma la vida de nuestras vecinas y reconoce este derecho tan importante que viene a reparar una desigualdad histórica y valoriza el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos”, afirmó la Jefa Comunal.

Por su parte, Delia, que el 2 de agosto había iniciado el trámite en la UDAI ANSES de Solano y hoy recibió la resolución de pago correspondiente, contó: “Estoy muy contenta de poder jubilarme con esta nueva oportunidad que otorgó nuestro Presidente, porque cuando cumplí 60 años hice todo lo que pude para entrar en la jubilación de amas de casa pero ya la habían sacado, no había más moratoria, no había ninguna chance de entrar, y con esta nueva disposición sí, pude entrar porque tengo 3 hijas”.

Y reflexionó: “Es un reconocimiento a todas las mujeres que trabajaron desde la mañana hasta la noche toda su vida y no pudieron aportar, porque en ese momento no había una ley como hay ahora que el servicio doméstico lo tienen que tener en blanco, antes no era así. Las mujeres tenemos derecho a que todo ese trabajo se reconozca, así que esto me pone muy contenta por todas”.

De la visita también participó Florencia Hernández, jefa de la UDAI ANSES de San Francisco Solano, quien expresó: “Junto con la Intendenta, hoy vinimos a la casa de Delia para felicitarla, reconocerla y darle la bienvenida al sistema previsional argentino”.

La jubilación por tareas de cuidado le corresponde a mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios. Pueden acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite. En Quilmes se gestiona en las tres UDAI de ANSES del distrito: Quilmes (Hipólito Yrigoyen 420), Bernal (Dardo Rocha esquina Ameghino) y San Francisco Solano (calle 842 N° 2447 entre 895 y 897). Es requisito presentar DNI de la madre, las partidas de nacimiento de las hijas o hijos, en caso de tener hijos o hijas con discapacidad, presentar el Certificado de Discapacidad (CUD), y de ser adoptados o adoptadas, la sentencia de adopción.