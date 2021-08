Operativo integral de vacunación en el ex Dispensario de Quilmes

Con el objetivo de extender el acceso a la salud pública, se inicia desde este sábado 28 de agosto y todos los sábados siguientes, un operativo de vacunación en el ex Dispensario de Quilmes ubicado en Islas Malvinas 801, en el horario de 10 a 16. También, se puede consultar por redes sociales el lugar de realización del Operativo Quilmes Cerca, que también se lleva a cabo los sábados de 9 a 13.

Durante el primer semestre del año, se han aplicado más de 76.540 dosis de vacunas de calendario en todo el municipio.



El Calendario Nacional de Vacunación (https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/calendario-nacional-vacunacion-2020.pdf) contempla el acceso de manera gratuita y equitativa a más de 15 vacunas.

Además, desde el 29 de diciembre del 2020 se inició la Campaña de Vacunación contra COVID-19 en el distrito. Desde ese entonces se han desarrollado jornadas de vacunación todos los días de la semana, desde las 9 hasta las 18, en 13 postas de vacunación. Ya se han aplicado más de 561.350 dosis de las diferentes vacunas contra COVID-19 habilitadas en nuestro país.

En Quilmes, existen vacunatorios en todos los centros de salud de la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en los hospitales.

Los vecinos y vecinas se pueden acercar de lunes a viernes de 8 a 14, sin turno ni orden médica, a cualquiera de ellos. Para consultar cuál es el más cercano a su domicilio, se puede ingresar a la página web de la Municipalidad de Quilmes: https://quilmes.gov.ar/gestion/salud.php.

El Municipio de Quilmes cuenta con un depósito donde se reciben las vacunas distribuidas desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Allí se las conserva y luego se distribuyen de manera segura a los vacunatorios. Durante el último fin de semana de abril se llevó adelante la reparación y el acondicionamiento de toda la instalación eléctrica de este depósito para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico, la posibilidad de aumentar el número de equipos conectados, y así, ampliar la capacidad de almacenamiento.



Desde la Comuna, se celebra con mucho entusiasmo el día de todas y todos los agentes que desempeñan la tarea de vacunar, con el enorme compromiso de acercar a la población la posibilidad de preservar su salud. Las vacunas son seguras y efectivas, cuando uno se vacuna no solo se proteges él mismo, también ayuda a proteger a quienes no están vacunados o no pueden hacerlo.