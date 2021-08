Promesa (cumplida), charla y tareas integrales de limpieza en San Francisco Solano

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió el Parque Lineal San Francisco Solano y la plaza ubicada en la calle 899 entre 854 y 855, donde se estaban desarrollando tareas integrales de limpieza, con Oscar Maldonado, un vecino de la zona, con quien la Jefa comunal había dialogado ayer en el vacunatorio de la Sociedad Fratelli de Italia y al que le propuso caminarlo juntos en la visita pautada para hoy.

“Junto a Oscar, vecino de Solano, estuvimos en el operativo de limpieza que realizaron trabajadoras y trabajadores de Servicios Públicos del Municipio en el Parque Lineal. Durante la recorrida, charlamos con los vecinos y vecinas sobre las obras que estamos desarrollando y las que faltan; y recorrimos también la plaza Unión Vecinal. Desde el Gobierno Municipal seguimos trabajando para construir una ciudad sustentable y el Quilmes Limpio que nos merecemos”, aseguró Mayra.



Por su parte, Oscar contó que ayer estaba en la Sociedad Fratelli de Italia de Solano cuando se encontró con la Intendenta y no dudó en acercarse para hablar con ella: “Me atendió de maravillas, hablé un montón y le conté lo que necesitamos en el barrio. Yo vivo en el Vecinal y tenemos problemas con las bocas de tormenta, que están todas tapadas, por una mala obra que se hizo. También le comenté del Parque Lineal y de la plaza vecinal, que si bien están limpias, necesitan mejoras. Mayra no solo me escuchó ayer, sino que hoy ya está acá, en la puerta de mi casa, mostrando la voluntad que tiene para hacer las cosas. Esto me da esperanza”.



En la jornada, se realizaron tareas de limpieza, corte de pasto, barrido, levantamiento de ramas y montículos, y desobstrucción de cañerías.



También participaron del recorrido el secretario de Servicios Públicos, Ángel García; la jefa de la UDAI ANSES de San Francisco Solano, Florencia Hernández; el director de la Base Operativa Solano, Marcelo García; el director del CIC IAPI, Ramón Arce, y el coordinador general de Capataces del Potenciar Trabajo en Quilmes, Sebastián Majo.