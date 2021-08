Una nueva fake news

El diario El Cronista publicó una nota con el título “La Argentina es el país de la región del que más profesionales se van para vivir mejor”, en el que cita un informe del Banco Mundial (BM) y sostiene que nuestro país supera, incluso, a Venezuela. El artículo del matutino económico porteño es falso.

El BM publicó un informe, titulado “América Latina: ¿cómo podemos retener el talento para promover el desarrollo?”, pero no ahora sino hace 9 años, el 27 de agosto de 2012; y, además, en ninguna parte de ese informe existe una conclusión similar respecto de que la Argentina esté al frente de un ranking de países con mayor emigración de profesionales de Latinoamérica.

La conclusión de la nota de El Cronista pudo haber tenido origen en una interpretación equivocada del último párrafo del artículo del BM, que dice que “Argentina, Venezuela, México, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay y Bolivia tienen el mayor número de profesionales que emigran”. Se trata de una mención a determinados países, sin un orden aparente, no un ranking.

El artículo incluye una infografía titulada “Éxodo en crecimiento, el top-ten de los países de la región con más expatriados”, con la Argentina a la cabeza, y señala que el economista del BM David McKenzie sostuvo que “las expatriaciones crecen año tras año” y que, según un estudio suyo, “el número de inmigrantes aumentó de 14 millones de personas en 1960 a 60 millones en 2000”. Pero el propio McKenzie dijo en Twitter: “Honestamente, no tengo ni idea de a qué informe se refieren aquí, y me sorprendió ver mi nombre ahí. No publiqué nada recientemente sobre esto”.

Tal como se publicó en esta nota de Chequeado, no existen datos disponibles -oficiales ni alternativos, nacionales ni internacionales- que permitan afirmar que haya aumentado significativamente la emigración en la Argentina.

Repercusiones y la explicación del matutino

Usuarios de redes sociales, como el periodista Jonathan Heguier (“El Destape”), se hicieron eco del artículo falso, publicado en la revista Apertura, que pertenece a El Cronista.

Leopoldo Tornarolli, economista e investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), sostuvo en Twitter que “no hay fuentes originales” en el informe del BM y que, a su criterio, “dada la población de la Argentina y la distancia con Estados Unidos, es poco probable que migren más profesionales que en México, por ejemplo”. De cualquier manera, Tornarolli señaló que “sí es probable que nuestra migración tenga mayor porcentaje de profesionales que la del resto de la región”.

El Cronista suspendió la publicación del artículo y aclaró en Twitter: “La publicación de la nota ‘La Argentina es el país de la región del que más profesionales se van para vivir mejor’, del jueves 19 de agosto, fue pausada, así como su difusión en redes, para revisar los informes citados en el artículo”.

Ante la consulta de Chequeado, desde la Redacción de El Cronista señalaron que cometieron un error y que por ese motivo habían realizado la aclaración en Twitter sobre la decisión de aplazar su publicación de la nota y su difusión en redes.