Difusión del video antes de las elecciones dejó al descubierto la operación mediática opositora

Apareció el video donde se la ve a la primera dama, Fabiola Yáñez, en su cumpleaños celebrado en la residencia de Olivos el 14 de julio de 2020. Aquella repercusión que comenzó con una foto que enojó a medios opositores y dirigentes no afines al gobierno, terminó con un material audiovisual difundido tres semanas antes de las elecciones PASO.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se disculpó durante la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), en la localidad de González Catán. Durante su discurso expresó que «en la pandemia, por un desliz, por un descuido se organizó una comida que no se debía haber organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas yo dije que esto no debió pasar y pedí disculpas. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante el pueblo, que es al único que le debo una disculpa».

No obstante, con el pasar de los días se calmó el clima político y mediático. Por la tarde del miércoles se filtró el video de Fabiola y lo hizo El Destape (que lleva adelante el colega Roberto Navarro). El eco no se hizo esperar y ocupó gran parte de los contenidos informativos, tanto en televisores, radios como en las redes sociales.

En tanto que la periodista del canal La Nación + (LN+), Guadalupe Vázquez (quien difundió la foto) se expresó enojada con el medio por subir el video antes que lo hiciera la señal de cable. Vázquez acusó que “el mismo gobierno filtró #ElVideo a través de un ‘medio amigo’ como es #ElDestape porque temía que el periodismo lo difundiera más adelante, más cerca de las elecciones”.

Del mismo modo el periodista Marcelo Bonelli señaló que es un “control de daños” o “mal menor”, dio a entender que el video ya lo tenían y esperaban subirlo días antes de las elecciones para restarle votos al oficialismo. Pero la intención quedó al descubierto, ya que solo tenía fines electorales en la recta final rumbo a las Primarias. Una vez más la cortina de humo en la campaña electoral era la estrategia del macrismo para no hablar de su reciente fracaso como gobierno o debatir junto al oficialismo de los problemas estructurales del país y cómo resolverlos.