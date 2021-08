Encuesta post presentación de listas

Son pocas las encuestas que vieron la luz después de la oficialización de las listas de precandidatos y precandidatas para las PASO del 12 de septiembre. Una de ellas pronostica un triunfo «medido» del Frente de Todos a nivel nacional y en su principal bastión electoral, la provincia de Buenos Aires, y lo afirma la consultora Rouvier & Asociados.

Según los datos recogidos por la periodista Lucila Marin de La Nación se puede observar la intención de voto por partido político a nivel nacional: el Frente de Todos alcanza un 36,7% mientras que Juntos por el Cambio trepa al 29,5%. El estudio se realizó con 1200 entrevistas de forma telefónica desde el 23 de julio hasta el 4 de agosto.

En la provincia de Buenos Aires, donde fueron entrevistadas 800 personas, la lista encabezada por Victoria Tolosa Paz conseguiría un 38,3% y Juntos, un 28,2%, una diferencia de más de 10 puntos.

Todos los analistas consultados por la colega coinciden en que la balanza se inclina levemente hacia Diego Santilli en la interna contra Facundo Manes. En este estudio, entre los entrevistados que votarán a este espacio, Santilli conquistaría un 45,3%, mientras que Manes, un 37,7%.

“La gente no está con la cabeza en las elecciones”, señala Ricardo Rouvier. El analista apunta que muchas personas no saben de la contienda que tendrá lugar en septiembre y el resto apenas conoce la oferta electoral. La situación de la pandemia puede influir –todas las elecciones llevadas a cabo hasta ahora tuvieron menor participación–, pero según Rouvier no aparece como el factor principal. “Hay un desinterés por la política, enojo con los políticos, la situación psicológica del colectivo social tiende a la depresión”, sentenció el titular de la consultora.

”Hay un estado de luto en la sociedad”, agrega en la misma línea Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías. Según Carlos Fara, consultor y presidente de Carlos Fara & Asociados, este “fastidio político” podría favorecer a las terceras y cuartas opciones, como Javier Milei o José Luis Espert, que disputan el electorado joven. Además, al igual que Rouvier, Fara destacó que se observan “altos niveles de indecisión todavía”, a nivel nacional rondan el 15%.

Todos los analistas consultados coincidieron en que no va a ser tan sencillo que el Frente de Todos consiga el control del Congreso, pero ninguno descartó rotundamente la posibilidad de que alcance ese objetivo. El oficialismo debe renovar 51 bancas, en el caso de que consiga 10 más, tendrá quorum propio en la Cámara de Diputados.

Acosta apuntó que para lograrlo, el Gobierno dependerá de los resultados en Buenos Aires, la ciudad, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y Santa Cruz, y señaló: “Los resultados que requiere en esos distritos son muy rigurosos. Cristian Buttie, director de CB Consultora de Opinión Pública, coincidió y apuntó: “Las disputas, como la de Santa Fe, donde se nota que es una disputa por poder, lo pueden complicar”.

En este territorio, las encuestas de Rouvier & Asociados mencionadas vaticinan una victoria oficialista. Veremos qué sucede sobre la recta final y si el oportunismo político se hace sentir en las urnas.