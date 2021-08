El Ministerio de Seguridad de la Nación ponderó la inversión histórica en seguridad realizada por el Municipio de Quilmes

El Ministerio de Seguridad de la Nación destacó el funcionamiento del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) y la importante inversión que el Gobierno local, a cargo de la intendenta Mayra Mendoza, destinó para la prevención del delito, que supera los 2.000 millones de pesos, en el marco de la entrega de nuevos equipos de trabajo para las fuerzas de seguridad federales desplegadas en el territorio.



“Evidentemente, hay una voluntad del Municipio de avanzar y de reparar cierta deficiencia que ha habido en gestiones anteriores, donde era mucho marketing, pero en la realidad efectiva la mitad de las cámaras no funcionaban y la mitad de los efectivos no estaban en las calles. Acá vemos que no solo se puso en valor lo que había, sino que, además, se invirtió con la meta de duplicar, hacia el final de la gestión, la cantidad de cámaras y ya están muy cerca de esa meta”, señaló Valentina Novick, subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial nacional.



Asimismo, la funcionaria resaltó el Centro Único de Monitoreo: “Quilmes ha invertido en tecnología de última generación para la prevención tanto del delito como de toda incidencia que pueda ocurrir en vía pública (temas de salud, accidentes viales, etcétera). Por eso, como vemos ese esfuerzo y esa lógica de gestión estratégica que tiene la seguridad en Quilmes, es que con el Ministerio de Seguridad estamos trabajando y aportando para lograr los objetivos que se proponen”.



Acerca de la entrega de equipamiento, Valentina Novick, explicó que “hemos entregado equipos de comunicación P-25 en cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires. Estos dispositivos son para intercomunicación de las fuerzas de seguridad que están en el territorio. En el caso de Quilmes, es la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y van a servir para mejorar la intercomunicación entre las fuerzas. En una segunda etapa, también llegarán a comunicarse con las áreas del Municipio y la Policía de la provincia de Buenos Aires. Es una gran inversión de parte del Gobierno nacional y se suma a todo el despliegue que tenemos en el Municipio de Quilmes”.



Por su parte, el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano del Municipio de Quilmes, Gaspar De Stéfano, señaló que “los equipos de telecomunicación P-25 son nuevas herramientas de comunicación para estar más conectados, que se suman al Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, más de 2.000 millones de pesos de inversión directa en seguridad que nos permitió renovar la flota automotor de la Policía Bonaerense, sumar más de 130 móviles para la Policía, 30 móviles para la Patrulla Urbana, incorporar más de 500 cámaras, que junto a las que reparamos, a fin de año tendremos más de mil cámaras operativas en Quilmes. A su vez, adquirimos 800 alarmas comunitarias para cubrir los barrios de la ciudad, nuevos botones antipánico para víctimas de violencia de género y a disposición judicial cuando se requieran. Y sobre todo, estos nuevos equipos coadyuvan a la modernización del CEQ, donde hoy contamos con un nuevo software de seguridad para análisis de las imágenes con inteligencia artificial en directo y forense y con un nuevo sistema de biblioteca digital”.



La actividad constó de una presentación técnica de las potencialidades de comunicación, uso y funcionalidad de los equipos, que son radios portátiles (equipos de comunicación tipo handy) modelo APX900. También se hizo una visualización en tiempo real, a través de la plataforma Guardacostas Pro, de los equipos y también de los objetivos diarios que cubren los efectivos y el posicionamiento de los mismos en las operaciones. Al igual que se hizo una explicación breve de los usos para la planificación, el monitoreo y la evaluación que permite el sistema.



Los elementos también fueron entregados a los representantes de fuerzas federales de los municipios de Almirante Brown, Escobar y Malvinas Argentinas. Durante el acto en Quilmes, que tuvo lugar en las instalaciones del CEQ (avenida Calchaquí 3049, Quilmes Oeste), los funcionarios de las tres comunas participaron en vivo de la actividad mediante una videoconferencia junto a un integrante de la cartera de Seguridad nacional en cada lugar, quienes además exhibieron parte de los equipos recibidos.

En simultáneo, en los cuatro partidos se concretó un operativo de saturación y control vehicular. En el Municipio de Quilmes se hizo en distintos puntos estratégicos de Bernal Oeste.



Formaron parte de la actividad de forma virtual, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación; Luis Morales, subsecretario de Intervención Federal; mientras que en el CEQ estuvieron Claudio Suárez, jefe de gabinete de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal; prefecto general Víctor Chesini, director de Informática y Comunicación (PNA); comandante Martín Larrea, 2º jefe del Escuadrón Seguridad Zona Sur de Gendarmería Nacional; Sol Barrabino, subsecretaria de Seguridad Ciudadana de Quilmes; Silvio Sarti, subsecretario de Emergencias, Protección Civil y Tránsito, y Diego Feustel, subsecretario de Coordinación Operativa de Seguridad.