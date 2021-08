Comenzó la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2021

El Municipio de Quilmes informa que el lunes por la mañana se realizó la apertura de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2021, que se llevó a cabo en el Club Atlético Bernal, donde se disputó el tenis en las siguientes ramas: Sub 14 femenino y masculino en singles y dobles.

La actividad fue acompañada por el subsecretario de Deportes y Entidades de Quilmes, Nicolás Mellino, que durante la jornada del martes también presenció la competición de skate. La etapa local de la disciplina se realizó en el skatepark del Parque de la Ciudad y ya se definieron quienes representarán a Quilmes en la etapa regional.

En tanto, durante el día de hoy, la competición se trasladó a El Prado Tenis Club, con el tenis para las categorías Sub 16 Masculino y Femenino, en Singles y Dobles.

Los Juegos Bonaerenses 2021, organizados por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en articulación con la Subsecretaría de Promoción Sociocultural dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría de Deportes y Entidades de Quilmes, desde su creación, ha recibido a más de 20 millones de bonaerenses con actuaciones destacadas como la de Emanuel Ginóbili y Braian Toledo, entre otros.

Y durante este año particularmente, personas de toda la provincia competirán en diferentes categorías: Juveniles, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y la recientemente incorporada rama universitaria.

Cronograma de la etapa local

-Jueves 5/8: Fútbol-Tenis: Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno (Vicente López y Lafinur). Todas las categorías, a las 10.-Viernes 6/08: Tenis: Club Cooperarios (Andrade N° 3052, Quilmes Oeste). Sub 18, Masculino Singles, a las 8.30. Sub 18 Femenino, Singles, a las 10.30.-Sabado 7/08: Tenis de Mesa: Sociedad de Fomento Nuestra Señora de Lourdes (Juan B. Justo N° 1431, Quilmes Oeste). Universitarios, a las 15. Sub 18 Masculino, a las 15.30. Sub 14 Masculino, a las 16. Sub 14 Femenino y Sub 16 Masculino pasan directo a Regional.-Domingo 8/08: Tenis: Quilmes Atlético Club (Guido N° 450, Quilmes). Universitarios Masculinos, Singles (No federados), a las 9. Universitarias Femeninas, Singles, a las 10.30.-Lunes 9/08: Tenis: Club Atlético Bernal (Caseros N° 490, Bernal). Finales Sub 14, Sub 16 y Sub 18, Masculino y Femenino, Singles y Dobles, a las 8.30.-Viernes 13/8: Ajedrez: Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno (Vicente López y Lafinur). Todas las categorías, a las 9.30.-Domingo 15/08: Tenis: Quilmes Atlético Club (Guido N° 450, Quilmes). Universitarios Masculinos, Singles (Federados), a las 8.30.-Miercoles 18/08: Beach Vóley: Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno (Vicente López y Lafinur). Sub 16 y Sub 18 Femenino, a las 10. Sub 18 Masculino, a las 11. Universitarios Masculinos, a las 13. Sub 14 Femenino, Universitarias Femenina, Sub 14 y Sub 16 Masculino, pasan directo a Regional.-Martes 24/8: Atletismo: Campo de Deportes Quilmes High School (Cervantes y Gelly y Obes, Ribera de Quilmes). Sub 14 Masculino y Femenino, a las 9.-Miércoles 25/8: Atletismo: Campo de Deportes Quilmes High School (Cervantes y Gelly y Obes, Ribera de Quilmes). Sub 16 Masculino y Femenino, a las 9.-Jueves 26/8: Acuatlón: AACF (Dorrego N° 45, Quilmes). A las 9.-Jueves 26/8: Atletismo: Campo de Deportes Quilmes High School (Cervantes y Gelly y Obes, Ribera de Quilmes). Sub 18 Masculino y Femenino, a las 9.-Jueves 26/8: Básquet 3×3: Quilmes Atlético Club (Guido N° 450, Quilmes). Sub 14 y Sub 16 Masculino, a las 8.30.-Viernes 27/8: Básquet 3×3: Quilmes Atlético Club (Guido N° 450, Quilmes). Sub 18 Masculino, a las 8.30.-Lunes 30/8: Básquet 3×3: Quilmes Atlético Club (Guido N° 450, Quilmes). Finales Masculinas (Todas las categorías), competencia Femenino Sub 14 y sub 18, y Universitarios.-Jueves 2/9: Natación. Quilmes Atlético Club (Guido N° 450, Quilmes). A las 9.