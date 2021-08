Comenzó en Quilmes la vacunación para adolescentes de 12 a 17 años

El Municipio de Quilmes informa que hoy comenzó en el distrito la vacunación contra el COVID 19 para adolescentes de 12 a 17 años que presenten factores de riesgo, que conformaron una turnera de más de mil jóvenes que presentan commorbilidades. Quilmes es una de las 24 comunas del territorio bonaerense designadas por el Gobierno Provincial para el inicio de esta nueva etapa vacunatoria.



En este marco, el secretario de Salud de la Comuna, doctor Jonatan Konfino, junto a la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Victoria Anadón, supervisaron el operativo que se desarrolló en la posta de vacunación que está instalada en el Parque de la Cervecería, que por el momento, es la única sede local que vacunará a adolescentes; e hicieron hincapié en promover la preinscripción de los adolescentes, que ellos recomienden la vacuna y, de esta manera, se pueda ir incrementando con el correr de los días la cobertura de vacunación en esa población.



“Estamos contentísimos porque estamos dando un nuevo paso en esta campaña de vacunación contra el COVID en Quilmes. En el día de hoy estamos iniciando la vacunación en adolescentes entre 12 y 17 años. Esto representa un nuevo avance en una campaña de vacunación histórica contra el coronavirus. Es motivo de alegría dar este paso, estamos vacunando a 1.020 adolescentes en el Parque de la Cervecería, con la vacuna Moderna”, sostuvo el funcionario quilmeño.



Por su parte, Victoria Anadón, señaló: “La verdad es muy lindo lo que se está viviendo, como siempre muy buena la organización del vacunatorio del Parque de la Cervecería acá en Quilmes”, y destacó: “A nosotros nos resulta muy fácil trabajar con el Municipio de Quilmes, con el Secretario de Salud, con la Intendenta, por cómo entienden el acceso a la salud que va en la misma dinámica con el de la Provincia de Buenos Aires. Por eso Quilmes fue uno de los puntos priorizados”.



En Quilmes ya recibieron el primer componente de vacuna contra el COVID 19 más de 370.000 vecinas y vecinos, superando así las 450.000 dosis aplicadas desde el 29 de diciembre de 2020, fecha en la que se inició el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.



El distrito cuenta con 13 postas de vacunación distribuidas en distintas zonas estratégicas del municipio, además de las postas itinerantes que se realizan los sábados, en las que se utilizan como base diferentes instituciones barriales y el sistema de vacunación puerta a puerta, para llegar a todos aquellos quilmeños y quilmeñas que no se anotaron para recibir su dosis.



Entre los jóvenes vacunados estuvo Juanita, que aseguró: “No me dolió nada. Es más, me atendieron rebien y rebuena onda, yo siempre me pongo nerviosa para estas cosas, pero la pasé como si nada. Podemos estar más cerca de ver a los abuelos. De a poco vamos a la normalidad o algo parecido”, en tanto, su mamá, Flavia Gamino, dijo que “estamos contentas, la estábamos esperando. El primer día ya la inscribí, Juanita es alérgica y asmática, estábamos esperando este día”.



En esta línea, Silvana López, mamá de Juan, indicó: “Estamos felices. Este es un paso más para poder salir de la pandemia. Uno tiene la necesidad de tener una vida normal, de empezar a tener las actividades que teníamos. Es lo que necesitamos todos, poder transitar de una manera más relajada, cuidarnos, pero sabemos que tenemos la vacuna y que ya estamos menos expuestos”.