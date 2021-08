Avanzan las obras en Quilmes

El Municipio de Quilmes informa que como parte del Programa Potenciar Trabajo, avanzan las tareas de puesta en valor del espacio público en distintos barrios del distrito, que incluyen la construcción de nuevas veredas y rampas de accesibilidad, refacción de refugios en las paradas de colectivos, pintura y erradicación de microbasurales, entre otras. Más de 1.200 titulares que reciben planes del Estado participan hoy del programa y desarrollan distintas tareas en el territorio.



“Trabajamos con una impronta de mucha participación, generamos un ámbito de trabajo en el que las y los titulares del Potenciar se puedan desarrollar y aprender, por eso les ofrecemos distintos talleres de capacitación. Lo más importante de todo es que el espíritu del programa es el bien común, esto quiere decir que el titular recibe un pago del Estado por el cual tiene que dar una contraprestación, que le sirve al Estado por las obras y el servicio que hace y también al vecino porque pone en valor los espacios públicos y la limpieza de los barrios”, afirmó el coordinador general de Capataces de Potenciar Trabajo en Quilmes, Sebastián Majo.



En la calle 815 y 890, en La Matera, se están construyendo veredas y rampas. Luna Rojas, vecina de 18 años con movilidad reducida, agradeció la obra y destacó que le permitirá desplazarse con mayor facilidad. “En casa siempre tuvimos el problema de que yo no podía salir a la calle, menos si era un día de lluvia. Toda la vida peleamos para que nos hicieran las veredas acá. He perdido clases en la escuela y también días de entrenamiento por no poder salir. Hoy, a partir de esta mejora en el barrio, estoy feliz porque me puedo movilizar bien, puedo salir adonde quiero”, contó.



También en la zona del Polideportivo de Solano, en la calle 889 entre 835 y 836, los vecinos manifestaron su alegría no solo por la construcción de las veredas y rampas, sino porque, además, gracias a esta obra de puesta en valor del espacio público se logró erradicar un microbasural que se formaba habitualmente en ese lugar.



Sobre esto, la vecina Graciela Fernández expresó: “Vivo en el barrio desde siempre, nací acá, tengo 61 años, y los últimos años esto se había convertido en un basural, era muy triste, los vecinos hacíamos el reclamo pero nadie nos escuchaba y el basural era cada vez más grande, había vandalismo y mucho deterioro. Cuando asumió el gobierno de Mayra lo primero que hicimos fue solicitar entre todos los vecinos la ayuda para erradicar el basural y no solo fuimos escuchados, sino que se puso en marcha algo hermoso porque no solo nos cambiaron la realidad a nosotros, sino que además les dieron trabajo a nuestros propios vecinos, entonces se cambiaron muchas realidades. Estamos felices de ver este cambio en el barrio y muy esperanzados”.



Las obras también avanzan en Los Eucaliptus, con la puesta en valor del ingreso al barrio, en la calle 898 y avenida Monteverde, y con la construcción de veredas y rampas en la calle 898 y 863. Adrián Dagostino, vecino y comerciante de la zona, resaltó las mejoras: “Acá siempre hubo una carencia total, nunca nadie hizo nada, así que ver hoy todos estos trabajos es una cosa espectacular, estamos todos muy contentos porque vemos que el barrio crece y que se preocupan por nosotros”.



El Programa Potenciar, que impulsa el Gobierno Nacional, tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.