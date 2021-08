Feroz incendio en la planta de la Cervecería Quilmes

Durante la tarde del sábado se desató un inmenso incendio en las cercanías de las vías, a metros de la estación de Quilmes. El fuego se propagó al depósito de la Cervecería Quilmes cerca de las 16hs. Gracias al accionar de los bomberos voluntarios no hubo heridos.

Durante esta jornada Quilmes se sorprendió ante las llamas desatadas a partir de unos caños plásticos y que afectó a la planta cervecera, al costado de la vía del tren. No obstante, se avisó a las autoridades y acudió el equipo de Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron un operativo para sofocar el galopante incendio.

La ambulancia del SAME acudió en las inmediaciones de manera preventiva por temor a que hubiese víctimas, debido a que la columna de humo se podía observar a gran distancia y llegaba a los 15 metros de altura. Afortunadamente, no hubo preocupación por personas afectadas, ya que se obstruyó las vías para los ramales La Plata y Bosques del tren Metropolitano, ex Roca. Y cercano a las 17hs. se normalizaron los recorridos.

De parte de la empresa de bebidas se informó que “ya fue controlado por los bomberos, sin registrarse ninguna víctima ni trabajadores heridos. Todo el personal fue evacuado y la compañía se ha puesto a total disposición de las autoridades competentes, que están trabajando para determinar la causa del accidente”.

Y finalizó comunicado de la cervecería: “Nos encontramos trabajando en la coordinación de las tareas para restablecer el normal funcionamiento de la cervecería. Agradecemos a los bomberos de las jurisdicciones de la zona por su gran soporte en el incidente”.