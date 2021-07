Políticas del odio

El pasado sábado 24 de julio se presentaron las listas de precandidatos y precandidatas para las próximas elecciones legislativas. Juntos por el Cambio hizo lo propio en un acto que se llevó a cabo en una cancha de golf, con algunas figuras ya conocidas por haber ocupado cargos en la gestión, tales como Diego Santilli (actual vicejefe de gobierno porteño) o María Eugenia “orgullosamente porteña” Vidal (ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires) y, se presentaron también personajes provenientes de otros ámbitos como el neurólogo Facundo Manes, el empresario Roberto García Moritán, por dar algunos ejemplos.

Dentro de este armado y con el objetivo de representar a la rama intelectual dentro de Juntos por el Cambio, irrumpió en la escena la historiadora Sabrina Ajmechet en séptimo lugar en la lista que encabeza la exgobernadora Vidal.

No obstante, Ajmechet ha sido noticia, no solo por el anuncio de su precandidatura si no porque además por estos días reflotaron sus declaraciones cargadas de violencia, negacionismo y antisemitismo a través de la red social Twitter, hace sólo ocho años atrás.

Imposible escapar al historial de Twitter

La historiadora y “joven académica”, fuertemente impulsada por Patricia Bullrich, eligió precisamente el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas para publicar lo siguiente: “La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso”.

En el mismo tenor, en otro tuit de febrero de ese año señaló: «Las Malvinas no existen. Las Falkland islands son de los kelpers”. Asimismo, expresó su deseo: “Quiero que las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hija ¿Cuáles son los requisitos para mudarse ‘permanently’ a Londres?”.

Como si esto fuera poco, se dieron a conocer publicaciones sobre “La noche de los lápices “, donde Ajmechet escribe que “fue un operativo contra un grupo montonero”.

La intelectual también se permitió ironizar sobre la comunidad judía: “Haga patria, mate un judío”. En particular sobre esta declaración salió a dar explicaciones poco claras sobre su historia familiar. En la catarata de comentarios agresivos y virados hacia la derecha que suele hacer la académica en redes, llegó el turno de los estudiantes del Colegio Pellegrini: “Desperdicié la oportunidad de atropellar a un grupito de estudiantes del Pellegrini. Sepa la patria disculparme”.

Dime con quien andas…

Cabe señalar que se trata de la candidata propuesta por la exministra de seguridad, Patricia Bullrich, quien la presentó como aquellos “ciudadanos capaces de revertir tanta decadencia».

Y, en este sentido, no falta coherencia en el vínculo político Bullrich-Ajmechet, basta recordar el reciente episodio en el cual la exministra de la Alianza (versión I) solicitó intercambiar al archipiélago por vacunas de Pfizer

Momento de pedir disculpas

La difusión de las declaraciones de la precandidata generó repudio en gran parte de la sociedad y, como mínimo, descontento y malestar en el interior de Juntos por el Cambio, ahora Juntos.

Quien tomó la palabra fue María Eugenia Vidal que encabeza la lista, desdiciendo a la autora de los tuits: “Hablé con Sabrina y ella se disculpó. No hay ningún candidato de nuestra lista que ponga en duda la soberanía de las islas Malvinas”. Por su parte, la precandidata eligió Clarín para disculparse, a través de una columna.

La comunidad educativa reclama

Tras los dichos y las escuetas disculpas, la comunidad educativa reclama al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la inmediata desvinculación de Sabrina Ajmechet de su cargo en la Universidad de la Ciudad (Unicaba), señalando el desconocimiento de las leyes, el estatuto docente y la prevalencia de un discurso cargado de discriminación.

En consecuencia, se lanzó una campaña de adhesiones para exigir su destitución, que, al momento, ha reunido más de mil firmas.

Sabrina Ajmechet, “la representante intelectual de Juntos”, se candidatea con un polémico prontuario, donde coexisten una denuncia por plagio, discursos odiantes, el desconocimiento a la Constitución Nacional y a la soberanía sobre Malvinas. Elementos bastante llamativos al tratarse de una historiadora ¿verdad? La ciudadanía será quien decida y, posiblemente tenga en consideración estos datos, de cara a las próximas elecciones.