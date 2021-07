“Vivo en este barrio desde 1973 y ahora vamos a tener asfalto e iluminación, nunca creí poder verlo”

Iniciada la obra de pavimentación en Villa La Florida, el vecino Miguel Hernández mostró su satisfacción porque en su barrio asfaltarán la calle en la cual habita desde 1973. Del mismo modo recordó las experiencias en los días de lluvia para ir al trabajo o al colegio, las reuniones vecinales para solicitar a todos los gobiernos que puedan abordar el tema y dificultades al transitar las calles. En las inmediaciones de la 855 tendrán por primera vez asfalto e iluminación LED.

Miguel González, vecino de Villa La Florida, explicó a CPB Noticias que “nos llenó de alegría porque nos dijeron que iban a hacer y cumplieron. Suelo decir lo que no me parece, pero también cuando sí se hace. De repente vimos las máquinas de construcción acá y no lo creímos”.

Y continuó: “Vivo acá desde el año 1973, en este tiempo pasaron los gobiernos que prometieron y no cumplieron. El intendente anterior (Martiniano Molina) prometió lo mismo en un club, donde reunió a los vecinos y tampoco llegó a hacer”.

Asímismo aclaró Miguel que “le acercamos una carta con firmas de la gente a la intendenta Mendoza. Entonces nos dijeron que iban a asfaltar y no pasó un mes que comenzaron a asfaltar. Estamos muy contentos no lo podíamos creer, vamos a tener asfalto e iluminación”.

Finalmente Hernández contó que ahora se dedica a la comida gastronómica, debido al impacto que tuvo la pandemia en su vida y cuenta detalles de su experiencia entregando los pedidos con su vehículo. «Entraba en calles de tierras, donde uno se da cuenta cómo debe tener cuidado por los pozos y montañas, ahora esto cambia bastante”.

Miguel contó cómo vive cada vecino y vecina en aquellos días de precipitaciones donde se presenta un problema en las calles de tierra. “Era una odisea para todos cuando llovía mucho. Teníamos que llegar hasta el asfalto y ves cómo se ponen una bolsita para no ensuciar las zapatillas y lo mismo con los más chiquitos con el colegio o usar unas botas de goma”, declaró el vecino.

Los trabajos son coordinados por la comuna quilmeña y forma parte de las 200 obras que lleva adelante el distrito, como parte del Plan de asfaltos que cuenta con el acompañamiento de la Nación y que comprende las inmediaciones de la calle 855, 876 y 882.

Desde la Secretaría de Obras Públicas de Quilmes se informó que las 35 cuadras serán de hormigón simple que completa un perfil de pavimento urbano de 7.34 metros de ancho de un carril por mano, un cordón cuneta y desagüe para los días de lluvia, sumado a iluminarias LED, cámaras de seguridad y una posta policial.