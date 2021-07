Dialogamos con Alfredo González, un hombre que se dedica al oficio de la construcción y reparación en obras. Él mismo nos comentó que no supo del programa nacional Banco de Herramientas hasta que un día se enteró por medio de su cuñada que escuchó de la propuesta en el CIC de La Paz.

“Vino mi cuñada a avisarme que había un programa Banco de Herramientas y yo no sabía qué era eso. Entonces fui a conocer de qué se trataba y me anoté”.

El vecino de 34 años, que vive con su familia en el barrio La Matera y que recibió la entrega formal de los materiales para trabajar, nos comentó sus sensaciones al respecto.

“Tengo el privilegio de recibir esta herramienta porque hoy en día es para mí una herramienta que me ayuda a llevar el pan de cada día. Me costaba mucho desenvolverme solo. Ahora me voy organizando para otros trabajos con herramientas propias y siempre digo que fue gracias al municipio de Mayra Mendoza porque soy agradecido de quien se preocupó por quienes se anotaron”.

Tras unos días de desempeño, se puso en contacto con aquellos con quienes también recibieron algún instrumento del Estado Municipal para continuar con sus trabajos.

Tras este encuentro, Alfredo aseguró que “hay mucha gente que lo recibió y le está dando un uso como corresponde y tenemos que cuidar esta herramienta. Porque es algo muy lindo que tenemos que tener y cuidar, ya que es para darle utilidad y no guardarlo en tu casa. Es una inversión que hizo la intendenta para que uno pueda ir a buscar el trabajo y desenvolverse en sus tareas”.

Y finalizó el vecino González: “Cuando me dieron la noticia que me llegó la soldadora pegué un grito al cielo y dije: ¡Gloria a Dios! Es lo que estaba esperando y me emocioné, porque ¿quién hoy en día te da una herramienta para desenvolverte? Y a mí me viene bien”.

Cabe mencionar que las inscripciones para el programa nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social” está dirigido para las y los emprendedores que ya contaban con un oficio y lo llevan adelante de manera personal como su fuente de ingreso cotidiano. El programa fue aprobado por el Boletín Oficial del 20 de marzo de 2020 y que la intendenta, Mayra Mendoza, adhirió para Quilmes.

Si bien no hay fecha oficial para un próximo llamado de solicitantes, se estima que será para el año entrante y que podrán participar los emprendimientos textiles, gastronómicos, jardinería, sublimados en productos comerciables, bloqueras para construcción, peluquería canina, entre otros.