“Con la pandemia nos quedamos sin trabajo y me anoté a este programa que nos ayudó con el negocio que armamos en casa”

Dialogamos con Magdalena Guanco, de 62 años, una de las emprendedoras que recibió maquinarias para su emprendimiento, quien nos comentó acerca de esta propuesta.

El programa nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social” fue sancionado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y adherido por el Municipio de Quilmes. Entre los objetivos propuestos, en un marco de emergencia social, fue “atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, como está escrito en el Boletín oficial del 20 de marzo de 2020.

El programa en Quilmes se lleva adelante desde la Coordinación General de Desarrollo Social Quilmes, que conduce Joaquín Desmery. Fueron seleccionadas 300 propuestas, que cumplieron con los requisitos del mencionado programa (ser monotributistas sociales y de Categoría A sin empleo en blanco o sin empleo en relación de dependencia).

Magdalena puso empeño en su panadería y, con el material que recibió, se puso manos a la obra.

“Antes de la pandemia vendíamos comidas, mi hija se recibió de maestra pastelera y mi yerno es cocinero chef, entonces los fines de semana vendíamos desde el patio alimentos dulces y caseros desde casa. Un día en internet vi el programa del Banco de Herramientas, me anoté y esperé. En medio de esto llegó la pandemia que ya no nos permitía vender afuera y tuvimos que poner un negocio en casa porque muchos nos quedamos sin trabajo”, explicó Magdalena.

Y agregó la vecina: “El pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) nos ayudó para comprar una heladera usada que sumamos al negocio. Llevamos un año vendiendo todo lo que es pastelería”.

La beneficiaria del programa comentó acerca del día que le notificaron su aceptación para recibir los elementos para su trabajo.

“Un día me llaman para avisarme que salí en el programa del Banco de Herramientas. La verdad es que me ayudó mucho, porque la balanza me costaba plata que no tenía, usábamos una balanza chica de uso manual, me trajeron también una máquina para cortar fiambre y una freidora eléctrica que me salvó porque se podía hacer más rápido. Nosotros trabajamos todos los días y todo el día, donde ayuda toda la familia”.

Actualmente el negocio está ubicado en Quilmes Oeste, más precisamente en el barrio Kolynos, y pueden encontrar sus productos en la página de Facebook o Instagram: Hazlo Por Ellos Panadería Artesanal o contactarse al 1551751684.

La vecina manifestó su apoyo a este tipo de programas que atiende a mejorar las oportunidades para pequeños emprendedores que, al igual que ella, la situación puede cambiar y mostrar un rumbo nuevo.

El programa Banco de Herramientas está dirigido a emprendedores que ya contaban con un emprendimiento y lo llevan adelante de manera personal como fuente de ingreso diaria. Si bien no hay fecha oficial para un próximo llamado de solicitantes, se estima que será para el año entrante y que podrán participar los emprendimientos textiles, gastronómicos, jardinería, sublimados en productos comerciables, bloqueras para construcción, peluquería canina, entre otros.

Uno de los encargados técnicos del área, Ramón Rojas, sostuvo que “para los que no calificaron, el municipio está trabajando para integrarlos a todos los que se inscribieron”.