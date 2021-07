Dejó de ser un basural a cielo abierto y pasó a tener veredas y luces LED

Luego de décadas de ser un basural a cielo abierto, la esquina ubicada en la calle 836 y 889, del Polideportivo de San Francisco Solano, logró por medio del programa Potenciar Trabajo construir veredas con instalación de luces LED por parte del Municipio de Quilmes.

El 3 de julio de 2020, Quilmes adhería al convenio con el programa Potenciar Trabajo. La intendenta Mayra Mendoza fue quien firmó el proyecto cuyo fin era la inclusión socioproductiva con la provincia de Buenos Aires. Fue así como prosperó un proyecto para el Polideportivo de Solano.

«Los padres y madres, vecinos y delegados del club tenían la intención de pedir que se haga una vereda. Al no tener esto hace que todos vean al lugar como un basural, pero lamentablemente ese proyecto no se pudo presentar ante el Municipio por falta de organización, que seguro retomaremos», explicó en aquella ocasión la responsable de la institución, Luisa Gómez.

Un año más tarde de firmarse el convenio, se construyó la vereda y tendrá próximamente la instalación de una rampa con acceso para personas con discapacidades diferentes. Los vecinos y vecinas dejaron de verlo como una zona abandonada donde se solía dejar desperdicios, basura, incluso era una zona de quema.

Una residente del barrio, otra Luisa, habló con CPB Noticias y nos comentó sobre esta situación: “Era un desastre. Había animales muertos y lleno de mugre. Del basurero ni hablemos… ”, la vecina. Y continuó: «Ahora no tiran más basura. Y la verdad es que antes no se podía salir, porque cuando había viento la basura quedaba toda encima de la vereda y ahora ya no sucede lo mismo”.

Los habitantes de la zona afirmaron que esa obra ahora logra que vecinos y vecinas puedan transitar por la vereda, ya que antes no se podía por el montículo de basura. Y también que “son optimistas” al creer que los lugareños serán responsables al cuidar el espacio y no se arroje más desperdicios en aquella esquina de la calle 889 entre 835 y 836. Por su parte, la encargada del club explicó que está «súper contenta por la vereda y las luces LED. Antes ninguno de los gobiernos hizo algo por el club, solo éste pensó en los vecinos», finalizó la encargada.