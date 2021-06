El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó la Rendición de Cuentas 2020

En Sesión Especial el Legislativo local, con 23 ediles presentes, aprobó la Rendición de Cuentas del Ejercicio Administrativo del Departamento Ejecutivo correspondiente al año 2020 dando cumplimiento al artículo 19, Inciso 4 del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante y a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Asimismo, se aprobaron las cuentas del Concejo Deliberante, convalidando además la compensación de los excesos presupuestarios producidos en la partida de gastos del Ejecutivo.

El despacho emitido por la Comisión de Presupuesto, Impuesto y Hacienda en mayoría y girado al Legislativo para su tratamiento, obtuvo 12 votos positivos y 11 negativos. El mismo será remitido al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, como así también el acta de la sesión para ser agregada a las actuaciones administrativas.



Debate



Durante la sesión, concejales que componen el arco opositor adelantaron su voto negativo para las cuentas del Ejecutivo comunal, habiendo sacado desde la Comisión de Impuesto un dictamen en minoría. En este sentido, el titular del Cuerpo Fabio Báez, manifestó que, “el de hoy es un paso muy importante, tenemos un Concejo muy parejo, cada concejal expuso su punto de vista y nosotros explicamos un presupuesto que estuvo a disposición y que también fue explicado por la secretaria de Hacienda”.



“Sabemos que estamos haciendo lo que corresponde, que podemos dar la cara y hablar de hechos. Elegimos cuidar a la gente, cuidar la vida, gracias al esfuerzo de nuestra Intendenta, Gobernador y Presidente Quilmes no colapsó, contamos con 11 postas de vacunación y casi 300 mil personas vacunadas. Lo que no tenemos que perder es el respeto ni la cordura dentro del recinto. Somos la cara del vecino, debemos mostrar respeto y demostrar que todos queremos un Quilmes mejor”, afirmó Báez.



“Trabajamos todos los días para eso. Hubo alocuciones de algunos concejales sobre que desde hace 40 años no se hacen cosas. Este presidente desde el estrado les pidió disculpas a los vecinos, toda la política le tiene que pedir disculpas por no haber llevado adelante algunas obras trascendentales en nuestro distrito, viendo cómo otros distritos vecinos crecían. Hoy podemos hablar de cualquier cosa, pero no podemos obviar que en un año atípico, atravesados por una pandemia, estamos trabajando con más de 200 obras”.



Cabe señalar que la sesión presencial y transmitida a través de redes sociales, se llevó a cabo en el Teatro Municipal dando tratamiento a los expedientes de acuerdo a la situación de excepción por la Pandemia tras lo dispuesto por los decretos de Nación y Provincia de Buenos Aires y sus prórrogas sobre la suspensión de plazos administrativos.