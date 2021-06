“Querer escribir para otra persona, mantenerla atrapada y que sea de su disfrute, le ganaba a lo sentimental”

Conocerse a sí mismo parece ser algo sencillo o al menos creemos conocernos bien. El libro “Miss Bellas Artes” de la autora, Lucila Morlacchi, nos propone mirar hacia un nosotros y nosotras que cuestione el lugar que ocupamos en la sociedad.

Actualmente, Lucila brinda un taller de narrativas, lo hace en barrios populares y está escribiendo una novela más ficcional. CPB Noticias entrevistó a la escritora para conocer más sobre su obra literaria.

Divertirse en la adolescencia, crecer, enamorarse y soñar, todo parece encaminar hacia el sendero de un proyecto a futuro. ¿Pero qué pasa cuando las demandas de las masculinidades se imponen? En 21 capítulos Morlacchi nos lleva a recorrer, de forma autorreferencial, las situaciones que vive una chica, y tal vez todas, cuando llegan a la edad adulta. El libro relata los momentos vividos de una joven desde su etapa adolescente y descubre los roles de género que hay en la sociedad.

Lucila afirmó que “las construcciones sociales nos atraviesan a todos y a todas. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde los roles de género ‘nos ordenan’. Es ahí donde surgen los estereotipos de género, donde las mujeres tenemos que ser de determinada manera y los hombres tienen que ser de otra”.

En sus primeras páginas Morlacchi menciona que «el placer sexual es político». Y profundiza un poco más acerca de este concepto: «El placer sexual nos hace autónomas. Por lo menos en esta figura literaria que yo armé, que tiene que ver con una figura literaria de la mujer. Nos da el derecho al placer. En el libro menciono que al hombre se los incita a masturbarse. Y con nosotras es distinto, es tabú la masturbación. Entre los hombres se charla eso y es un terrero ganado, el terreno del placer sexual».

También en el uso de anticonceptivos de parejas heterosexuales. Al respecto la autora de Miss Bellas Artes explicó que «nos hacemos cargo de los aspectos incómodos en una relación sexual, como por ejemplo no terminar. En el imaginario social se ve que la relación está cuando el hombre eyacula y los anticonceptivos quedan en la mujer. El estar depiladas, que nunca tenemos ganas, es decir estereotipos que anulan a la mujer como ser deseante. Y pone al hombre en el rol de ‘hacer disfrutar’ a la mujer que lo acompaña”.

Dentro de la obra literaria su ser parece perderse a sí misma producto de una mala experiencia. Casi como si fuera otra persona. Pero veamos qué nos dice Lucila: “Creo que hablo de una nueva persona porque, cuando era chica, tanta revista Rosas y Cosmopolitan te desenfocan la cabeza en la búsqueda de un noviazgo. Yo sabía que quería una carrera y un noviazgo era muy importante. Hoy no. Estoy tranquila. Porque sí se que puedo sufrir por amor, no lo voy a negar. Y está todo bien. Cuando era adolescente, todas mis amigas tenían novio y yo también quería. Pensaba que había un problema en mí. Hoy hago las cosas que quiero porque las disfruto”.

Los pasajes parecen encerrarnos en callejones de poesía, amor y frustración, sobre ello la escritora nos aclaró que “era escribir cómo me saliera y surgieron por momentos los relatos, y por otro las tribulaciones, mis pensamientos. Qué me había sucedido a mí, mentalmente, en esos relatos, pero ya como una reflexión. Creo que lo poético hace que mi libro no sea tan técnico, pero quiero que lo disfruten también. Lo poético nos baja a tierra”.

La obra literaria retoma la identidad de «ser puta» y lo hace propio. «Al libro lo quería llamar «Puta», pero fui cambiando de idea porque no quería que se transforme en esta cuestión de trabajadora sexual. Hacía referencia a la mujer que andaba con muchos y se las llama atorranta, etc. (El «ser puta») es un reencuentro colectivo feminista porque empezamos a mirarnos con las compañeras y no tenemos que juzgar lo qué hacemos con nuestros cuerpos. Tenemos que hermanarnos”, dijo Lucila.

Finalmente, la quilmeña desenmascara un aspecto que guarda en lo más profundo de su ser, se trata de una sonrisa nerviosa que la acompaña a donde quiera que esté. Si bien menciona en su libro que por momentos «quisiera no tenerla», le cede un pequeño comentario: “Fui armando ficción en base a qué me había sucedido. Me acompaña en este proceso el don de reírme cuando estoy muy nerviosa. Si bien está trabajado con ficción, cuenta cosas muy personales. Esta capacidad de querer escribir para otra persona, mantenerla atrapada y que sea de su disfrute, le ganaba a lo sentimental, le ganaba al proceso de escribir sobre vivencias personales”.

Fiel a su estilo Lucila Morlacchi nos propone una obra empática, donde la lectura nos lleve de viaje en un recorrido que ella acompañará alegre por caminar, una y otra vez, junto a sus lectoras y lectores para encontrar(se) en un viaje hacia un nosotras, nosotros y nosotres.