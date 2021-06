Avanzan los pavimentos para los vecinos y vecinas de Villa La Florida

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó hoy las obras de pavimento que se llevan adelante en calle 855, entre 876 y 882, de Villa La Florida, y dialogó con los vecinos sobre los avances y proyectos para el barrio.

“Recorrimos la obra de pavimentación que estamos desarrollando en Villa La Florida a partir del Plan de Asfaltos de nuestro Municipio. Este compromiso de gestión mejorará la circulación en nuestros barrios y dará respuesta al reclamo de la comunidad quilmeña. Gracias a la articulación con el Gobierno Nacional, seguimos poniendo en marcha obras que mejoren la calidad de vida de los quilmeños y quilmeñas”, aseguró Mayra, que estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública comunal, Cecilia Soler; el subsecretario de Obras e Infraestructura, Sebastián García, y el coordinador de Descentralización de la Jefatura de Gabinete, Julián Bellido.



Por su parte, Cecilia Soler comunicó la continuidad de los asfaltos en la zona: “La obra de pavimentación corresponde al plan de asfaltos que cuenta con el acompañamiento de la Nación, a través del plan Argentina Hace, y en este caso estamos pavimentando la calle 855, entre 876 y 882, son cinco cuadras con carpeta asfáltica, cordón cuneta y con la obra hidráulica correspondiente. Además vamos a comenzar un nuevo plan de pavimentos para La Florida que incluye más de 35 cuadras y van a complementar todo el trazado de la calle 855”.



El vecino Mario Espinoza, dijo que para ellos “el asfalto es un sueño, por las ambulancias, por el barrio, por la seguridad misma, la iluminación, por el agua que antes teníamos que estar pensando si entra en la casa o no entra, y ahora como el asfalto tiene una bajada que va drenar el agua, no tiene por qué entrar en los hogares, es una gran ventaja, y las propiedades se cotizan un poco más” y resaltó que los pavimentos “figuraban como hechos de hace 20, 30 años y recién ahora se hizo, los intendentes que venía figuraban y no era así, esto es realidad”.



También Ricardo Gutiérrez, un vecino que reside en La Florida desde el año 1964, habló sobre el progreso que trae el pavimento: “Toda la vida estuve en la tierra y ahora me va a tocar estar en el asfalto, te dan ganas de arreglar la vereda, la casita, todo incluye todo, había remises que nos dejaban a dos cuadras porque no querían entrar, hoy te dejan en la puerta de la casa y eso es muy importante”.



El plan de pavimentación integra distintos barrios de la zona Oeste del distrito. Se utilizan paquetes estructurales distintos (uno flexible y uno rígido), de acuerdo a los requerimientos de uso de cada lugar.

La obra de pavimentación se extiende a lo largo de 19 cuadras, resultando de una longitud total de 1.700m y una superficie de 12.869m². Para su construcción, se procede al retiro del suelo natural hasta obtener los niveles de rasante definitiva. Esta rasante es perfilada y compactada para luego construirse las capas subsiguientes, proceder a la confección de los cordones cuneta y ejecutar la cinta asfáltica de dos capas: una de base de 8cm y otra propiamente de rodamiento de 7cm.



Además, en Villa La Florida, la intendenta Mayra Mendoza lleva adelante trabajos de adecuación y puesta en valor en el cruce de Camino General Belgrano y 844, uno de los 22 compromisos de gestión para mejorar accesos a barrios históricamente carentes de infraestructura y equipamiento.